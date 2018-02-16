Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 февраля 2018, 13:17



В Норильске пройдет День государственной электронной услуги.

Сотрудники подразделения будут оказывать помощь и консультацию в регистрации граждан на едином портале государственных и муниципальных услуг, а также помощь в подаче заявлений. На портале можно оплатить госпошлину по услугам «Получение загранпаспорта» и «Паспорт гражданина РФ» «Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию» со скидкой 30%. Чтобы получить скидку, необходимо подать заявление на услугу через портал госуслуг. Дождаться, когда в личном кабинете будет выставлен счет на оплату государственной пошлины по вашему заявлению и оплатить его. Выбрать безналичный способ для оплаты госпошлины. Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться.

Просмотров:189 Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Норильску присоединяется к общекраевой акции «День государственной электронной услуги в электронном виде» и приглашает граждан принять участие в мероприятии, которое состоится во вторник, 20 февраля.Сотрудники подразделения будут оказывать помощь и консультацию в регистрации граждан на едином портале государственных и муниципальных услуг, а также помощь в подаче заявлений.На портале можно оплатить госпошлину по услугам «Получение загранпаспорта» и «Паспорт гражданина РФ» «Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию» со скидкой 30%. Чтобы получить скидку, необходимо подать заявление на услугу через портал госуслуг. Дождаться, когда в личном кабинете будет выставлен счет на оплату государственной пошлины по вашему заявлению и оплатить его. Выбрать безналичный способ для оплаты госпошлины.Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться.