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16 февраля 2018, 14:14



Меньше пяти часов остается до очередного матча мини-футбольного «Норникеля». В гости к норильчанам приехал «Политех».

«Сейчас у нас хороший психологический настрой. Матч с «Политехом» более детально покажет наше функциональное состояние, наш игровой тонус. У «Политеха» же просматривается четкий рисунок игры. В команде соперника есть свои лидеры, есть хорошая вратарская линия», - приводит слова вратаря «Норникеля» Алексея Попова официальный сайт норильского клуба. Добавим, что у северян на данный момент 19 очков и шестая строчка турнирной таблицы. «Политех» с 15 очками расположился на девятом месте.

Просмотров:106 Игра 13-го тура Суперлиги между «Норильским никелем» и питерским «Политехом» пройдет сегодня во Дворце спорта «Арктика». Начало – в 19.00.«Сейчас у нас хороший психологический настрой. Матч с «Политехом» более детально покажет наше функциональное состояние, наш игровой тонус. У «Политеха» же просматривается четкий рисунок игры. В команде соперника есть свои лидеры, есть хорошая вратарская линия», - приводит слова вратаря «Норникеля» Алексея Попова официальный сайт норильского клуба.Добавим, что у северян на данный момент 19 очков и шестая строчка турнирной таблицы. «Политех» с 15 очками расположился на девятом месте.