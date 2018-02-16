Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 февраля 2018, 14:33



«Подарок» судьбы. Норильчанин снял деньги с найденной карты и теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы

в несколько приемов обналичил 91 тысячу рублей. Деньги потратил на свои нужды. Тем временем владелица карты – 37-летняя жительница Талнаха обратилась в дежурную часть полиции. Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого и пригласили для дачи показаний в отдел полиции, где он сознался в совершении преступления. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, - лишение свободы до пяти лет.

Просмотров:134 В Талнахе 33-летний мужчина нашел на улице кредитную банковскую карту, завернутую в бумажный лист с пин-кодом. Молодой человек не стал самостоятельно искать владельца карты или сдавать находку в банк, ав несколько приемов обналичил 91 тысячу рублей. Деньги потратил на свои нужды.Тем временем владелица карты – 37-летняя жительница Талнаха обратилась в дежурную часть полиции. Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого и пригласили для дачи показаний в отдел полиции, где он сознался в совершении преступления.В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, - лишение свободы до пяти лет.