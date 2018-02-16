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16 февраля 2018, 14:51



В Норильске побывал председатель общественного совета при ГУ МВД России по краю Валерий Васильев. Здесь он встретился с молодежью и общественниками города

Кроме того, Валерий Васильев посетил торжественную церемонию посвящения новобранцев в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», которая прошла в норильском городском центре культуры. Около 120 мальчишек и девчонок в возрасте от 8 до 17 лет поклялись быть патриотами и достойными гражданами России и получили нагрудные отличительные значки юнармейцев. На следующий день Валерий Васильев встретился с руководством норильской полиции и представителями местного общественного совета, чтобы обсудить вопросы текущей и будущей деятельности. Валерий Васильев - ветеран органов внутренних дел, имеет большой опыт общественной деятельности. Он рассказал об инициативном обсуждении многих вопросов, касающихся правоохранительной деятельности на уровне Общественной палаты РФ, которые поднимает возглавляемый им Общественный совет при ГУ МВД России по краю. Отдельно Васильев остановился на создании в составе Советов в городах и районах края рабочих групп по взаимодействию с волонтерами. Речь идет о привлечении их к профилактической работе с подростками, участию в антинаркотических акциях, проводимых органами внутренних дел, оказанию помощи в сфере, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения. К слову, в текущем году деятельность Общественных советов в Красноярском крае будет активизирована.

Просмотров:109 В Норильском государственном индустриальном институте вместе с членами общественного совета при норильской полиции Валерий Иванович обсудил с молодыми норильчанами вопросы развития гражданского общества, поговорил о воспитании молодежи и о патриотизме как нравственной основе государства. Общественник обозначил для ребят значение общественных организаций в развитии гражданского общества, привел в качестве примера возглавляемый им Общественный совет при ГУ МВД России по краю. Васильев поговорил с молодежью и о повышении правовой грамотности и законопослушного поведения современного поколения, упомянул о существующей системной работе с правовыми классами и молодыми стражами порядка. Общественник также рассказал об условиях поступления на службу в органы внутренних дел, обговорил возможности сотрудничества с сотрудниками правоохранительных органов.Кроме того, Валерий Васильев посетил торжественную церемонию посвящения новобранцев в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», которая прошла в норильском городском центре культуры. Около 120 мальчишек и девчонок в возрасте от 8 до 17 лет поклялись быть патриотами и достойными гражданами России и получили нагрудные отличительные значки юнармейцев.На следующий день Валерий Васильев встретился с руководством норильской полиции и представителями местного общественного совета, чтобы обсудить вопросы текущей и будущей деятельности. Валерий Васильев - ветеран органов внутренних дел, имеет большой опыт общественной деятельности. Он рассказал об инициативном обсуждении многих вопросов, касающихся правоохранительной деятельности на уровне Общественной палаты РФ, которые поднимает возглавляемый им Общественный совет при ГУ МВД России по краю.Отдельно Васильев остановился на создании в составе Советов в городах и районах края рабочих групп по взаимодействию с волонтерами. Речь идет о привлечении их к профилактической работе с подростками, участию в антинаркотических акциях, проводимых органами внутренних дел, оказанию помощи в сфере, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения.К слову, в текущем году деятельность Общественных советов в Красноярском крае будет активизирована.