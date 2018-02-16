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16 февраля 2018, 15:17



Каждый год из 65-летней истории Норильска-города нашел воплощение в юбилейном издании. Презентация книги «Норильск. Город в едином ритме» прошла в Публичной библиотеке

Книга - совместное детище Вячеслава Толстова, Светланы Гуниной и Александра Харитонова. Двое последних присутствовали на презентации. «Во время подготовки книги я будто погружалась в каждый следующий год, - рассказывает журналист «Заполярной правды» Светлана Гунина. - Приходя в гости я, как старьевщик, вытягивала из своих друзей свидетельства старины: билеты в наш театр 1971 года, фантики о первых жвачек, старые конверты с видами Норильска (оказывается были и такие), программки, открытки. Два артефакта из этой книги мне особенно дороги - моя собственная медаль «Рожденному в Норильске» и комсомольский билет Александра Харитонова». Во время презентации видеозвонок представил зрителям и Владислава Толстова, норильского журналиста и писателя, сейчас живущего в Тверской области. Владислав поделился важной новостью: почти готова его новая книга о директоре комбината Анатолии Филатове, которая выйдет в серии «Жизнь замечательных людей». Это будет первая книга о норильчанине, вышедшая в этой известной серии издательства «Молодая гвардия». Что касается юбилейной книги, то пока она будет распределена по городским библиотекам и другим учреждениям культуры, а также будет хорошим подарком ко Дню города победителям различных конкурсов. Возможно, в дальнейшем она станет доступна и для широкого круга читателей.

Просмотров:80 По мнению ее авторов и редакторов в книге удалось соблюсти баланс между фотографиями, иллюстрирующими каждая свой год, и текстами, рассказывающими о событиях, цифрах, точках на карте, вещах и профессиях, актуальных в том времени. Также на каждом развороте представлены артефакты - монеты, значки, билетики в кино, талоны на продукты, дискеты и пейджеры. Все это собиралось у запасливых норильчан, которые помогали авторам.Книга - совместное детище Вячеслава Толстова, Светланы Гуниной и Александра Харитонова. Двое последних присутствовали на презентации. «Во время подготовки книги я будто погружалась в каждый следующий год, - рассказывает журналист «Заполярной правды» Светлана Гунина. - Приходя в гости я, как старьевщик, вытягивала из своих друзей свидетельства старины: билеты в наш театр 1971 года, фантики о первых жвачек, старые конверты с видами Норильска (оказывается были и такие), программки, открытки. Два артефакта из этой книги мне особенно дороги - моя собственная медаль «Рожденному в Норильске» и комсомольский билет Александра Харитонова».Во время презентации видеозвонок представил зрителям и Владислава Толстова, норильского журналиста и писателя, сейчас живущего в Тверской области. Владислав поделился важной новостью: почти готова его новая книга о директоре комбината Анатолии Филатове, которая выйдет в серии «Жизнь замечательных людей». Это будет первая книга о норильчанине, вышедшая в этой известной серии издательства «Молодая гвардия».Что касается юбилейной книги, то пока она будет распределена по городским библиотекам и другим учреждениям культуры, а также будет хорошим подарком ко Дню города победителям различных конкурсов. Возможно, в дальнейшем она станет доступна и для широкого круга читателей.