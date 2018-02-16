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16 февраля 2018, 15:17

Каждый год из 65-летней истории Норильска-города нашел воплощение в юбилейном издании. Презентация книги «Норильск. Город в едином ритме» прошла в Публичной библиотеке


По мнению ее авторов и редакторов в книге удалось соблюсти баланс между фотографиями, иллюстрирующими каждая свой год, и текстами, рассказывающими о событиях, цифрах, точках на карте, вещах и профессиях, актуальных в том времени. Также на каждом развороте представлены артефакты - монеты, значки, билетики в кино, талоны на продукты, дискеты и пейджеры. Все это собиралось у запасливых норильчан, которые помогали авторам.
Книга - совместное детище Вячеслава Толстова, Светланы Гуниной и Александра Харитонова. Двое последних присутствовали на презентации. «Во время подготовки книги я будто погружалась в каждый следующий год, - рассказывает журналист «Заполярной правды» Светлана Гунина. - Приходя в гости я, как старьевщик, вытягивала из своих друзей свидетельства старины: билеты в наш театр 1971 года, фантики о первых жвачек, старые конверты с видами Норильска (оказывается были и такие), программки, открытки. Два артефакта из этой книги мне особенно дороги - моя собственная медаль «Рожденному в Норильске» и комсомольский билет Александра Харитонова».
Во время презентации видеозвонок представил зрителям и Владислава Толстова, норильского журналиста и писателя, сейчас живущего в Тверской области. Владислав поделился важной новостью: почти готова его новая книга о директоре комбината Анатолии Филатове, которая выйдет в серии «Жизнь замечательных людей». Это будет первая книга о норильчанине, вышедшая в этой известной серии издательства «Молодая гвардия».
Что касается юбилейной книги, то пока она будет распределена по городским библиотекам и другим учреждениям культуры, а также будет хорошим подарком ко Дню города победителям различных конкурсов. Возможно, в дальнейшем она станет доступна и для широкого круга читателей.

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    Список новостей

 16 февраля 2018 
16:18   ЕГЭ по-взрослому. 20 февраля в Норильске пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 15:34   Сегодня в Дудинке открылся музей «Юнармейское наследие Таймыра»
15:23   Сегодня официально подошел к концу региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Трое норильчан претендуют на участие во Всероссийском 15:17   Каждый год из 65-летней истории Норильска-города нашел воплощение в юбилейном издании. Презентация книги «Норильск. Город в едином ритме» прошла в Публичной библиотеке
14:51   В Норильске побывал председатель общественного совета при ГУ МВД России по краю Валерий Васильев. Здесь он встретился с молодежью и общественниками города 14:33   «Подарок» судьбы. Норильчанин снял деньги с найденной карты и теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы
14:14   Меньше пяти часов остается до очередного матча мини-футбольного «Норникеля». В гости к норильчанам приехал «Политех». 13:17   В Норильске пройдет День государственной электронной услуги.
13:09   В музейной PolArt-резиденции состоится открытие выставки «Норильские хроники: жизнь как чудо» по итогам проекта резидента Людмилы Лунц (Санкт-Петербург). 12:37   Норильчане могут пообщаться с Татьяной Конецкой, вдовой известного советского писателя-мариниста, капитана дальнего плавания Виктора Конецкого.
12:27   Новый подрядчик на строительстве перинатального центра в Норильске появится в марте. Ему предстоит завершить все работы уже к 1 июля.

 15 февраля 2018 
19:51   На шаг ближе к Универсиаде. В краевой столице завершилось строительство «Платинум-Арены». 19:48   Расходы на здравоохранение края увеличатся на пять миллиардов рублей.
19:15   Сегодня 29-я годовщина со дня вывода войск из Афганистана. Норильчане почтили память соотечественников, исполнявших служебный долг за пределами Родины. 18:47   «Крылья. Ворота Крайнего Севера». Сегодня норильские старшеклассники и студенты познакомились с историей героев сибирской авиации.
18:32   Уже в мае в Норильске должен определиться региональный оператор по твердобытовым отходам. Пока же депутаты горсовета отклонили предложение расширить свалку под Талнахом. 18:16   В ходе заседания комиссии по городскому хозяйству депутаты рассмотрели ряд изменений в градостроительном плане Норильска, которые расширят возможности по его благоустройству.
17:20   В кайерканской школе № 40 произошло затопление. Руководство школы утверждает: повода для паники нет. 16:36   «Норникель» займется развитием волонтерского движения в Забайкалье.
15:52   Норильск отметился по всем показателям. В Красноярском крае подвели итоги 2017 года по числу браков, разводов, новорожденных и соотношении полов. 15:12   За преступления несовершеннолетнего вора дважды расплатились родители. Какое решение примет норильский суд в третий раз?
13:45   Никто не обернулся. В рамках благотворительного марафона «Февраль добрых дел» в административно-деловом центре Норильска прошел флешмоб. 13:24   К борьбе готовы. Главный тренер мини-футбольного клуба «Норильский никель» Александр Соколов подвел итоги учебно-тренировочного сбора в Сочи.
13:04   Фронт работ для ТОС. Норильчане могут подать заявки с идеями по благоустройству города силами трудовых отрядов старшеклассников. 12:36   Передали опыт и пожелали удачи. Игроки «Норильского никеля» провели занятия с юными футболистами в школах Норильска.
12:34   Книги, собранные в День книгодарения в детской библиотеке, передадут в детскую городскую больницу. 12:27   Близится праздник. С 19 по 22 февраля во всех районах Норильска пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
12:15   В публичной библиотеке прошла презентация новой книги Татьяны Шайбулатовой. 11:45   «28 петель» для малюток. Творческое сообщество призывает норильчан к сотрудничеству во благо маленьких пациентов детской городской больницы.
11:24   Норильские школьники могут претендовать на поездку в «Артек» по общеразвивающей программе «Юный правозащитник». 10:52   Норильских госавтоинспекторов отметили за спасение человека на пожаре.
10:39   Выходные будут напряженными. Юные футболитсты Норильска поборются за путувку в Москву.

 14 февраля 2018 
18:18   Норильские спортсмены стали призерами краевых соревнований. 17:56   Затраты - ниже, добыча – выше. На Пеляткинском газоконденсатном месторождении уже вовсю работает коллекторная система сбора газа.
17:13   В рамках мероприятий, приуроченных к Дню книгодарения, депутат Заксобрания Красноярского края Виталий Толстов передал библиотечной системе Норильска краеведческие издания. 17:09   Книга – лучший подарок. Кайерканская детская библиотека поздравила районное Общество инвалидов с новосельем.
14:51   В этом году в Норильске планируется облагородить 22 дворовых территории на сумму 41 миллион рублей. 14:36   Сегодня норильский ЗАГС отмечает годовщину своего переезда в новое здание - Дворец торжеств.
14:20   Поклялись соблюдать российские законы и уважать нашу культуру. В Норильске мигранты приняли присягу гражданина РФ. 14:09   Заместитель руководителя краевого ГСУ проведет личный прием граждан в Норильске.
13:59   «Ай да Масленица!» На народные гуляния норильчан приглашает публичная библиотека. 13:53   Норильчане могут предложить свой вариант благоустройства выбранных территорий.
13:13   Одиннадцатиклассник из Норильска снова стал призером олимпиады. 12:32   Норильчан вновь предупреждают о появлении песца в городе. Полярная лиса напала на жителя района Талнах.
11:52   Норильск приглашает на презентацию юбилейного издания к своему 65-летию. 11:47   В воскресенье норильчане смастерят Масленицу. В этом году у нее будет самый длинный и яркий фартук.
11:16   Жителя Норильска отправят за решетку на восемь лет за распространение наркотиков. 10:47   Норильчане выразили свое мнение. Подведены промежуточные итоги опроса горожан по выбору территорий для благоустройства в 2018 году.
10:37   «Норникель» получил Гран-при Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2017».

 13 февраля 2018 
18:52   В Норильске пятиклассница угодила под колеса автомобиля. Девочка перебегала дорогу в неустановленном месте.




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