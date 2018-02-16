Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 февраля 2018, 15:23



Сегодня официально подошел к концу региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Трое норильчан претендуют на участие во Всероссийском

К слову, на общекраевом фоне Норильск выглядит более чем убедительно: один победитель и 11 призеров от северного города – таков общекомандный результат от нашей территории. Медальный зачет норильских школьников на краевой олимпиаде в цифрах выглядит так: по математике – 1 победитель, 1 призер, 2 призера по русскому языку и по одному призеру по информатике, английскому языку, экологии, географии, литературе, истории и физике. Напомним, в этом году Норильск получил привиллегию по ряду дисциплин провести региональный этап у себя дома – так, краевая олимпиада на месте прошла по 11 предметам. Выездных состязаний для наших школьников оказалось 8. В олимпиаде по ОБЖ и немецкому языку наши умники и умницы не участвовали. В итоге из 52-ух старшеклассников, «сражавшихся» за звание лучших в олимпиаде по 19 предметам, почти четверть (11 человек), набрали наибольшее количество баллов из возможных. Сегодня стало известно, что трое норильских ребят (из числа призеров и победителей в крае) приглашены для участия в учебно-тренировочных сборах для кандидатов в команду заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. «Ориентировочно сборы будут проходить неделю. По разным дисциплинам общероссийский этап проходит в разных городах страны – Казани, Москве, Новосибирске и т.д. От нас на подготовку к финальным состязаниям отправятся призер по литературе, ученица 4-й гимназии Софья Абросимова; Екатерина Добровольская, призер краевого этапа по русскому языку, учащаяся гимназии № 7. Защищать честь города будет также наша гордость, Герман Риттер, ученик школы № 1, - он вошел в число победителей региональной олимпиады по математике», - прокомментировала успехи наших школьников Светлана Панфилова, ведущий специалист отдела воспитания управления образования Норильска.

Просмотров:64 Пока Красноярск подводит итоги и определяется с количеством ребят, которые поедут представлять наш субъект Федерации на общероссийском уровне, Норильск готовится к награждению своих «звездочек». 21 февраля во Дворце творчества детей и молодежи отметят участников муниципального этапа, который проводился в декабре прошлого и в январе этого года, а также наградят ребят, отличившихся на более высоком интеллектуальном уровне.К слову, на общекраевом фоне Норильск выглядит более чем убедительно: один победитель и 11 призеров от северного города – таков общекомандный результат от нашей территории.Медальный зачет норильских школьников на краевой олимпиаде в цифрах выглядит так: по математике – 1 победитель, 1 призер, 2 призера по русскому языку и по одному призеру по информатике, английскому языку, экологии, географии, литературе, истории и физике.Напомним, в этом году Норильск получил привиллегию по ряду дисциплин провести региональный этап у себя дома – так, краевая олимпиада на месте прошла по 11 предметам. Выездных состязаний для наших школьников оказалось 8. В олимпиаде по ОБЖ и немецкому языку наши умники и умницы не участвовали. В итоге из 52-ух старшеклассников, «сражавшихся» за звание лучших в олимпиаде по 19 предметам, почти четверть (11 человек), набрали наибольшее количество баллов из возможных.Сегодня стало известно, что трое норильских ребят (из числа призеров и победителей в крае) приглашены для участия в учебно-тренировочных сборах для кандидатов в команду заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.«Ориентировочно сборы будут проходить неделю. По разным дисциплинам общероссийский этап проходит в разных городах страны – Казани, Москве, Новосибирске и т.д. От нас на подготовку к финальным состязаниям отправятся призер по литературе, ученица 4-й гимназии Софья Абросимова; Екатерина Добровольская, призер краевого этапа по русскому языку, учащаяся гимназии № 7. Защищать честь города будет также наша гордость, Герман Риттер, ученик школы № 1, - он вошел в число победителей региональной олимпиады по математике», - прокомментировала успехи наших школьников Светлана Панфилова, ведущий специалист отдела воспитания управления образования Норильска.