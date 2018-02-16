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16 февраля 2018, 15:23

Сегодня официально подошел к концу региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Трое норильчан претендуют на участие во Всероссийском


Пока Красноярск подводит итоги и определяется с количеством ребят, которые поедут представлять наш субъект Федерации на общероссийском уровне, Норильск готовится к награждению своих «звездочек». 21 февраля во Дворце творчества детей и молодежи отметят участников муниципального этапа, который проводился в декабре прошлого и в январе этого года, а также наградят ребят, отличившихся на более высоком интеллектуальном уровне.
К слову, на общекраевом фоне Норильск выглядит более чем убедительно: один победитель и 11 призеров от северного города – таков общекомандный результат от нашей территории.
Медальный зачет норильских школьников на краевой олимпиаде в цифрах выглядит так: по математике – 1 победитель, 1 призер, 2 призера по русскому языку и по одному призеру по информатике, английскому языку, экологии, географии, литературе, истории и физике.
Напомним, в этом году Норильск получил привиллегию по ряду дисциплин провести региональный этап у себя дома – так, краевая олимпиада на месте прошла по 11 предметам. Выездных состязаний для наших школьников оказалось 8. В олимпиаде по ОБЖ и немецкому языку наши умники и умницы не участвовали. В итоге из 52-ух старшеклассников, «сражавшихся» за звание лучших в олимпиаде по 19 предметам, почти четверть (11 человек), набрали наибольшее количество баллов из возможных.
Сегодня стало известно, что трое норильских ребят (из числа призеров и победителей в крае) приглашены для участия в учебно-тренировочных сборах для кандидатов в команду заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
«Ориентировочно сборы будут проходить неделю. По разным дисциплинам общероссийский этап проходит в разных городах страны – Казани, Москве, Новосибирске и т.д. От нас на подготовку к финальным состязаниям отправятся призер по литературе, ученица 4-й гимназии Софья Абросимова; Екатерина Добровольская, призер краевого этапа по русскому языку, учащаяся гимназии № 7. Защищать честь города будет также наша гордость, Герман Риттер, ученик школы № 1, - он вошел в число победителей региональной олимпиады по математике», - прокомментировала успехи наших школьников Светлана Панфилова, ведущий специалист отдела воспитания управления образования Норильска.

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    Список новостей

 16 февраля 2018 
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 15 февраля 2018 
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17:20   В кайерканской школе № 40 произошло затопление. Руководство школы утверждает: повода для паники нет. 16:36   «Норникель» займется развитием волонтерского движения в Забайкалье.
15:52   Норильск отметился по всем показателям. В Красноярском крае подвели итоги 2017 года по числу браков, разводов, новорожденных и соотношении полов. 15:12   За преступления несовершеннолетнего вора дважды расплатились родители. Какое решение примет норильский суд в третий раз?
13:45   Никто не обернулся. В рамках благотворительного марафона «Февраль добрых дел» в административно-деловом центре Норильска прошел флешмоб. 13:24   К борьбе готовы. Главный тренер мини-футбольного клуба «Норильский никель» Александр Соколов подвел итоги учебно-тренировочного сбора в Сочи.
13:04   Фронт работ для ТОС. Норильчане могут подать заявки с идеями по благоустройству города силами трудовых отрядов старшеклассников. 12:36   Передали опыт и пожелали удачи. Игроки «Норильского никеля» провели занятия с юными футболистами в школах Норильска.
12:34   Книги, собранные в День книгодарения в детской библиотеке, передадут в детскую городскую больницу. 12:27   Близится праздник. С 19 по 22 февраля во всех районах Норильска пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
12:15   В публичной библиотеке прошла презентация новой книги Татьяны Шайбулатовой. 11:45   «28 петель» для малюток. Творческое сообщество призывает норильчан к сотрудничеству во благо маленьких пациентов детской городской больницы.
11:24   Норильские школьники могут претендовать на поездку в «Артек» по общеразвивающей программе «Юный правозащитник». 10:52   Норильских госавтоинспекторов отметили за спасение человека на пожаре.
10:39   Выходные будут напряженными. Юные футболитсты Норильска поборются за путувку в Москву.

 14 февраля 2018 
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17:13   В рамках мероприятий, приуроченных к Дню книгодарения, депутат Заксобрания Красноярского края Виталий Толстов передал библиотечной системе Норильска краеведческие издания. 17:09   Книга – лучший подарок. Кайерканская детская библиотека поздравила районное Общество инвалидов с новосельем.
14:51   В этом году в Норильске планируется облагородить 22 дворовых территории на сумму 41 миллион рублей. 14:36   Сегодня норильский ЗАГС отмечает годовщину своего переезда в новое здание - Дворец торжеств.
14:20   Поклялись соблюдать российские законы и уважать нашу культуру. В Норильске мигранты приняли присягу гражданина РФ. 14:09   Заместитель руководителя краевого ГСУ проведет личный прием граждан в Норильске.
13:59   «Ай да Масленица!» На народные гуляния норильчан приглашает публичная библиотека. 13:53   Норильчане могут предложить свой вариант благоустройства выбранных территорий.
13:13   Одиннадцатиклассник из Норильска снова стал призером олимпиады. 12:32   Норильчан вновь предупреждают о появлении песца в городе. Полярная лиса напала на жителя района Талнах.
11:52   Норильск приглашает на презентацию юбилейного издания к своему 65-летию. 11:47   В воскресенье норильчане смастерят Масленицу. В этом году у нее будет самый длинный и яркий фартук.
11:16   Жителя Норильска отправят за решетку на восемь лет за распространение наркотиков. 10:47   Норильчане выразили свое мнение. Подведены промежуточные итоги опроса горожан по выбору территорий для благоустройства в 2018 году.
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 13 февраля 2018 
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