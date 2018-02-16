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16 февраля 2018, 15:34



Сегодня в Дудинке открылся музей «Юнармейское наследие Таймыра»

Музей призван стать не только хранителем исторической памяти, но и площадкой для общения, центром творчества и юнармейским информационным центром. Также здесь уже располагается и работает штаб местного отделения Юнармии. По словам директора МКУ «Таймырский молодежный центр» Татьяны Дьяковой, вскоре на стеллажах музея появятся буклеты, Устав юнармейцев, вся необходимая для них информация. На территории Таймыра уже действуют юнармейские отряды: в Дудинке, на Диксоне, в Волочанке, Новорыбном, Носке и Карауле. Два лучших участника движения из Таймыра 22 и 23 февраля посетят Всероссийский Форум юнармейцев. Теперь таймырским юнармейцам предстоит большая работа по наполнению информацией фондов музея.

Просмотров:81 Торжественная церемония открытия музея местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоялось в Таймырском молодежном центре. Решение о создании музея «Юнармейское наследие Таймыра» принял Совет командиров юнармейских отрядов. Ведущие мероприятия напомнили, что первыми участниками движения «Юнармия» в Дудинке стали 160 юных таймырцев, которые принесли торжественную клятву юнармейца в августе 2017 года на борту большого противолодочного корабля Северного флота ВМФ России «Североморск». С тех пор таймырские отряды «Юнармии» пополняются новыми участниками движения.Музей призван стать не только хранителем исторической памяти, но и площадкой для общения, центром творчества и юнармейским информационным центром. Также здесь уже располагается и работает штаб местного отделения Юнармии.По словам директора МКУ «Таймырский молодежный центр» Татьяны Дьяковой, вскоре на стеллажах музея появятся буклеты, Устав юнармейцев, вся необходимая для них информация.На территории Таймыра уже действуют юнармейские отряды: в Дудинке, на Диксоне, в Волочанке, Новорыбном, Носке и Карауле. Два лучших участника движения из Таймыра 22 и 23 февраля посетят Всероссийский Форум юнармейцев.Теперь таймырским юнармейцам предстоит большая работа по наполнению информацией фондов музея.