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16 февраля 2018, 15:34

Сегодня в Дудинке открылся музей «Юнармейское наследие Таймыра»


Торжественная церемония открытия музея местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоялось в Таймырском молодежном центре. Решение о создании музея «Юнармейское наследие Таймыра» принял Совет командиров юнармейских отрядов. Ведущие мероприятия напомнили, что первыми участниками движения «Юнармия» в Дудинке стали 160 юных таймырцев, которые принесли торжественную клятву юнармейца в августе 2017 года на борту большого противолодочного корабля Северного флота ВМФ России «Североморск». С тех пор таймырские отряды «Юнармии» пополняются новыми участниками движения.
Музей призван стать не только хранителем исторической памяти, но и площадкой для общения, центром творчества и юнармейским информационным центром. Также здесь уже располагается и работает штаб местного отделения Юнармии.
По словам директора МКУ «Таймырский молодежный центр» Татьяны Дьяковой, вскоре на стеллажах музея появятся буклеты, Устав юнармейцев, вся необходимая для них информация.
На территории Таймыра уже действуют юнармейские отряды: в Дудинке, на Диксоне, в Волочанке, Новорыбном, Носке и Карауле. Два лучших участника движения из Таймыра 22 и 23 февраля посетят Всероссийский Форум юнармейцев.
Теперь таймырским юнармейцам предстоит большая работа по наполнению информацией фондов музея.

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    Список новостей

 16 февраля 2018 
16:18   ЕГЭ по-взрослому. 20 февраля в Норильске пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 15:34   Сегодня в Дудинке открылся музей «Юнармейское наследие Таймыра»
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 15 февраля 2018 
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18:32   Уже в мае в Норильске должен определиться региональный оператор по твердобытовым отходам. Пока же депутаты горсовета отклонили предложение расширить свалку под Талнахом. 18:16   В ходе заседания комиссии по городскому хозяйству депутаты рассмотрели ряд изменений в градостроительном плане Норильска, которые расширят возможности по его благоустройству.
17:20   В кайерканской школе № 40 произошло затопление. Руководство школы утверждает: повода для паники нет. 16:36   «Норникель» займется развитием волонтерского движения в Забайкалье.
15:52   Норильск отметился по всем показателям. В Красноярском крае подвели итоги 2017 года по числу браков, разводов, новорожденных и соотношении полов. 15:12   За преступления несовершеннолетнего вора дважды расплатились родители. Какое решение примет норильский суд в третий раз?
13:45   Никто не обернулся. В рамках благотворительного марафона «Февраль добрых дел» в административно-деловом центре Норильска прошел флешмоб. 13:24   К борьбе готовы. Главный тренер мини-футбольного клуба «Норильский никель» Александр Соколов подвел итоги учебно-тренировочного сбора в Сочи.
13:04   Фронт работ для ТОС. Норильчане могут подать заявки с идеями по благоустройству города силами трудовых отрядов старшеклассников. 12:36   Передали опыт и пожелали удачи. Игроки «Норильского никеля» провели занятия с юными футболистами в школах Норильска.
12:34   Книги, собранные в День книгодарения в детской библиотеке, передадут в детскую городскую больницу. 12:27   Близится праздник. С 19 по 22 февраля во всех районах Норильска пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
12:15   В публичной библиотеке прошла презентация новой книги Татьяны Шайбулатовой. 11:45   «28 петель» для малюток. Творческое сообщество призывает норильчан к сотрудничеству во благо маленьких пациентов детской городской больницы.
11:24   Норильские школьники могут претендовать на поездку в «Артек» по общеразвивающей программе «Юный правозащитник». 10:52   Норильских госавтоинспекторов отметили за спасение человека на пожаре.
10:39   Выходные будут напряженными. Юные футболитсты Норильска поборются за путувку в Москву.

 14 февраля 2018 
18:18   Норильские спортсмены стали призерами краевых соревнований. 17:56   Затраты - ниже, добыча – выше. На Пеляткинском газоконденсатном месторождении уже вовсю работает коллекторная система сбора газа.
17:13   В рамках мероприятий, приуроченных к Дню книгодарения, депутат Заксобрания Красноярского края Виталий Толстов передал библиотечной системе Норильска краеведческие издания. 17:09   Книга – лучший подарок. Кайерканская детская библиотека поздравила районное Общество инвалидов с новосельем.
14:51   В этом году в Норильске планируется облагородить 22 дворовых территории на сумму 41 миллион рублей. 14:36   Сегодня норильский ЗАГС отмечает годовщину своего переезда в новое здание - Дворец торжеств.
14:20   Поклялись соблюдать российские законы и уважать нашу культуру. В Норильске мигранты приняли присягу гражданина РФ. 14:09   Заместитель руководителя краевого ГСУ проведет личный прием граждан в Норильске.
13:59   «Ай да Масленица!» На народные гуляния норильчан приглашает публичная библиотека. 13:53   Норильчане могут предложить свой вариант благоустройства выбранных территорий.
13:13   Одиннадцатиклассник из Норильска снова стал призером олимпиады. 12:32   Норильчан вновь предупреждают о появлении песца в городе. Полярная лиса напала на жителя района Талнах.
11:52   Норильск приглашает на презентацию юбилейного издания к своему 65-летию. 11:47   В воскресенье норильчане смастерят Масленицу. В этом году у нее будет самый длинный и яркий фартук.
11:16   Жителя Норильска отправят за решетку на восемь лет за распространение наркотиков. 10:47   Норильчане выразили свое мнение. Подведены промежуточные итоги опроса горожан по выбору территорий для благоустройства в 2018 году.
10:37   «Норникель» получил Гран-при Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2017».

 13 февраля 2018 
18:52   В Норильске пятиклассница угодила под колеса автомобиля. Девочка перебегала дорогу в неустановленном месте.




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