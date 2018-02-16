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16 февраля 2018, 16:18



ЕГЭ по-взрослому. 20 февраля в Норильске пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Впервые в истории существования ЕГЭ родители сдавали экзамен в прошлом году. Такая возможность представилась им благодаря всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». В Норильске такая акция еще не проводилась. Эксперимент придумали в Рособрнадзоре. Суть акции в том, чтобы мамы и папы 11-классников прошли всю экзаменационную процедуру и на личном опыте убедились, что в ней нет ничего страшного, и затем правильно настроили на ЕГЭ своих детей. Местом проведения ЕГЭ для родителей выбрана 28-я школа. Все пройдет по четко утвержденному плану. С утра там планируется регистрация участников, их допуск к экзамену, сдача мобильных телефонов и других средств связи, пропуск через металлодетекторы, распечатка контрольно-измерительных материалов, а также инструктаж. Написание работы по русском языку займет один академический час. Далее в формате круглого стола пройдет подведение итогов и обсуждение акции с экспертами.

Просмотров:193 Сдавать ЕГЭ норильские родители будут по русскому языку. Принять участие в эксперименте выразили желание около 60 мам и пап. Как правило, это родители одинадцатиклассников, которым в этом году предстоит сдавать единые государственные экзамены.Впервые в истории существования ЕГЭ родители сдавали экзамен в прошлом году. Такая возможность представилась им благодаря всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». В Норильске такая акция еще не проводилась. Эксперимент придумали в Рособрнадзоре.Суть акции в том, чтобы мамы и папы 11-классников прошли всю экзаменационную процедуру и на личном опыте убедились, что в ней нет ничего страшного, и затем правильно настроили на ЕГЭ своих детей.Местом проведения ЕГЭ для родителей выбрана 28-я школа.Все пройдет по четко утвержденному плану. С утра там планируется регистрация участников, их допуск к экзамену, сдача мобильных телефонов и других средств связи, пропуск через металлодетекторы, распечатка контрольно-измерительных материалов, а также инструктаж. Написание работы по русском языку займет один академический час. Далее в формате круглого стола пройдет подведение итогов и обсуждение акции с экспертами.