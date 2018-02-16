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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:15 Норильчане примут участие в гонках собачьих упряжек под Красноярском
18:45 Редкие фото Норильска и норильчан смогут увидеть посетители столичного «Мультимедиа-арт-музея» на Остожене, 16
18:35 В Норильске возбудили уголовные дела против троих иностранцев, прибывших в город незаконно
18:08 Почти тонну овощей и фруктов пустили в Норильске под бульдозер
18:01 В Норильске осужден мужчина, совершивший дерзкое разбойное нападение на пенсионера
17:49 Вернулся в альма-матер. В состав МФК «Норильский никель» конца сезона присоединился 27-летний универсал КПРФ Владимир Гончаров
17:46 13 лет колонии строгого режима. В Норильске осужден очередной сбытчик наркотиков
17:31 Все, что причиталось. В Норильске по требованию прокуратуры города с организации взыскана задолженность по оплате труда
16:55 Болеем на наших. Норильчане могут поболеть за земляков – спортсменов из Красноярского края, которые выступают на Олимпийских играх в Пхёнчхане
16:54 Сибиряки дают жару! Норильчане вместе со всеми болельщиками Красноярского края празднуют сегодня победу нашего земляка
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