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16 февраля 2018, 16:53

Сегодня в Норильске дорожные полицейские проводят рейдовые мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход»


Основное внимание наряды ДПС уделят нерегулируемым пешеходным переходам и местам массового пребывания граждан. В ходе рейдов госавтоинспокторы будут применять методы скрытого контроля за пешеходами.
Главная цель рейдов - пресечение нарушений, связанных с нарушением правил перехода проезжей части и правил проезда пешеходных переходов.
Дорожные полицейские призывают автовладельцев заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и напоминают, что опережение остановившегося перед пешеходным переходом транспортного средства запрещено, так как из-за остановившегося автомобиля может внезапно появиться пешеход.
С начала этого года к ответственности привлечено 63 пешехода, нарушивших правила перехода проезжей части и более 60 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходных переходов, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

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