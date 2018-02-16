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16 февраля 2018, 16:54

Сибиряки дают жару! Норильчане вместе со всеми болельщиками Красноярского края празднуют сегодня победу нашего земляка


Спортсмен из Красноярска Никита Трегубов занял второе место в соревнованиях скелетонистов на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По сумме четырех попыток российский спортсмен, выступающий на Играх под нейтральным флагом, показал результат 3 минуты 22,18 секунды.
Это вторая серебряная медаль в копилке нашей олимпийской сборной. Первую принесли российские фигуристы в командном зачете.
Стоит отметить, что МОК не выдал приглашение ни одному из российских тренеров-скелетонистов. На игры прибыли два спортсмена и массажист. Готовиться к старту пришлось Никите самому. Только после победного финиша, сибиряк показал свои мозоли и рассказал, как накануне сам собирал снаряжение себе и помогал своему товарищу, как затачивал коньки. Но не смотря на все трудности, наш олимпиец выступил безупречно.
Еще один спортсмен из сибирского города Тюмени лыжник Денис Спицов взял бронзу на дистанции 15 километров.
21-летний спортсмен уступил швейцарцу Дарио Колонье (23 секунды), который стал олимпийским чемпионом. При этом Денис был очень близок к серебру, но в упорной борьбе его всего на пять секунд опередил норвежец Симен Крюгер. Ещё один российский лыжник Андрей Мельниченко не попал даже в десятку.
Таким образом, в копилке сборной российской команды две серебряных и пять бронзовых медалей. В общем командном зачете у наших олимпийцев 13 место.

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