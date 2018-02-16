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16 февраля 2018, 16:55



Болеем на наших. Норильчане могут поболеть за земляков – спортсменов из Красноярского края, которые выступают на Олимпийских играх в Пхёнчхане

Напомним, сегодня наш земляк, спортсмен из Красноярска Никита Трегубов занял второе место в соревнованиях скелетонистов. Завтра красноярцы в состязаниях не участвуют. А вот в воскресенье, 18 февраля, можно будет поболеть за Андрея Мельниченко в лыжных гонках. Он примет участие в эстафете 4х10. Начало состязаний в 13.15 по местному времени. А в 18.05 прильнем к экранам и последим за борьбой бобслеистов. Красноярской двойке Алексею Стульневу и Максиму Андрианову предстоят первый и второй заезды. Третий и четвертый заезды красноярцы проведут в понедельник 19 февраля. Начало состязаний в 18.15.

Просмотров:172 В Южную Корею для участия в XXIII Зимних Олимпийских играх из Красноярска улетели 20 спортсменов. Впереди у наших ребят еще одна неделя напряженных соревнований. Для кого-то игры уже завершились олимпийской медалью, у кого-то борьба в самом разгаре, кому-то еще только предстоит выйти на старт. И сейчас для них главное – сосредоточиться, собрать воедино свою волю и показать все, на что они способны.Напомним, сегодня наш земляк, спортсмен из Красноярска Никита Трегубов занял второе место в соревнованиях скелетонистов.Завтра красноярцы в состязаниях не участвуют. А вот в воскресенье, 18 февраля, можно будет поболеть за Андрея Мельниченко в лыжных гонках. Он примет участие в эстафете 4х10. Начало состязаний в 13.15 по местному времени.А в 18.05 прильнем к экранам и последим за борьбой бобслеистов. Красноярской двойке Алексею Стульневу и Максиму Андрианову предстоят первый и второй заезды. Третий и четвертый заезды красноярцы проведут в понедельник 19 февраля. Начало состязаний в 18.15.