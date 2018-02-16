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16 февраля 2018, 17:31



Все, что причиталось. В Норильске по требованию прокуратуры города с организации взыскана задолженность по оплате труда

В связи с этим заместитель прокурора вынес в адрес работодателя представление об устранении нарушений законов с требованием о незамедлительном принятии конкретных мер, а также привлечении виновных лиц к ответственности. Кроме того, в отношении руководителя филиала было возбуждено административное производство по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». В результате принятых мер бывшим работникам норильского филиала «Нефтегазмонтажа» была выплачена компенсация около 230 тысяч рублей. Привлечение должностного лица к административной ответственности находится на контроле прокуратуры города.

Просмотров:188 В прокуратуру Норильска обратились двое норильчан – бывших работников филиала ООО «Нефтегазмонтаж». При увольнении выплату причитающихся денег им задержали более чем на месяц. А при погашении задолженности не выплатили компенсацию за задержку, предусмотренную статьей 236 Трудового кодекса РФ.В связи с этим заместитель прокурора вынес в адрес работодателя представление об устранении нарушений законов с требованием о незамедлительном принятии конкретных мер, а также привлечении виновных лиц к ответственности. Кроме того, в отношении руководителя филиала было возбуждено административное производство по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».В результате принятых мер бывшим работникам норильского филиала «Нефтегазмонтажа» была выплачена компенсация около 230 тысяч рублей. Привлечение должностного лица к административной ответственности находится на контроле прокуратуры города.