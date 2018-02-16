Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 февраля 2018, 17:46



13 лет колонии строгого режима. В Норильске осужден очередной сбытчик наркотиков

Несмотря на позицию подсудимого, который по одному из инкриминируемых преступлений вину не признал, суд согласился с мнением государственного обвинителя и признал норильчанина виновным по всем пунктам обвинения. С учетом тяжести совершенных преступлений, мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Просмотров:204 Мужчина совершил несколько преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Он помогал приятелю приобретать наркотики, а также сам ими приторговывал, в том числе и крупными партиями. Преступная деятельность попала в поле зрения сотрудников полиции и была задокументирована во время оперативных мероприятий.Несмотря на позицию подсудимого, который по одному из инкриминируемых преступлений вину не признал, суд согласился с мнением государственного обвинителя и признал норильчанина виновным по всем пунктам обвинения.С учетом тяжести совершенных преступлений, мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.