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16 февраля 2018, 17:49



Вернулся в альма-матер. В состав МФК «Норильский никель» конца сезона присоединился 27-летний универсал КПРФ Владимир Гончаров

Отметим, что Владимир Гончаров не чужой для «Норильского никеля» человек. Нынешний новобранец начинал свою профессиональную карьеру футболиста именно в «Норникеле». В 2005-2007 гг. Владимир выступал за юношескую команду заполярного клуба. Также добавим, что Гончаров в ее составе выиграл Высшую лигу в своем возрасте. Комментируя свой переход в «Норникель» Владимир Гончаров сообщил, что с приходом новых игроков в КПРФ, у него стало меньше игрового времени. «В межсезонье я начал искать новый клуб, и поступило несколько предложений. После непродолжительных раздумий я решил перейти в «Норильский никель». Ведь команда мне близка. В юности играл за норильчан. Да, и мне, как красноярцу, приятно защищать цвета родного региона», - отметил футболист.

Просмотров:198 В «Норникеле» новичок будет играть под 14-м номером. В этом сезоне за «коммунистов» Гончаров сыграл девять матчей, и забил один гол. В прошедшем сезоне Владимир провёл в составе клуба 28 игр и забил 6 мячей. За все время выступлений в Суперлиге Гончаров сменил три команды. В «Газпром-Югр» он провел 90 матчей, и забил 15 голов. В 98-ми матчах за «Мытищи» Гончаров забил 19 мячей, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.Отметим, что Владимир Гончаров не чужой для «Норильского никеля» человек. Нынешний новобранец начинал свою профессиональную карьеру футболиста именно в «Норникеле». В 2005-2007 гг. Владимир выступал за юношескую команду заполярного клуба. Также добавим, что Гончаров в ее составе выиграл Высшую лигу в своем возрасте.Комментируя свой переход в «Норникель» Владимир Гончаров сообщил, что с приходом новых игроков в КПРФ, у него стало меньше игрового времени.«В межсезонье я начал искать новый клуб, и поступило несколько предложений. После непродолжительных раздумий я решил перейти в «Норильский никель». Ведь команда мне близка. В юности играл за норильчан. Да, и мне, как красноярцу, приятно защищать цвета родного региона», - отметил футболист.