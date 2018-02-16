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16 февраля 2018, 18:01



В Норильске осужден мужчина, совершивший дерзкое разбойное нападение на пенсионера

Несмотря на признание подсудимым вины, возмещение им причиненного потерпевшему ущерба, суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил наказание в виде реального лишения свободы в исправительной колонии общего режима на срок 3 года.

Просмотров:180 Находясь в одном из отделений Сбербанка, мужчина увидел пенсионера, получающего крупную сумму денег, и решил совершить на него разбойное нападение. Он проследил за пожилым человеком до дома и напал на него в подъезде. Нанеся несколько ударов кулаком по голове, что привело к сотрясению головного мозга и перелому носа, преступник похитил из кармана пенсионера 100 000 рублей.Несмотря на признание подсудимым вины, возмещение им причиненного потерпевшему ущерба, суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил наказание в виде реального лишения свободы в исправительной колонии общего режима на срок 3 года.