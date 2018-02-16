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16 февраля 2018, 18:08



Почти тонну овощей и фруктов пустили в Норильске под бульдозер

Кроме того, в другом складе сотрудники Россельхознадзора выявили 38 ящиков (417кг) польских яблок. Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция общим весом 990 кг была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твёрдых бытовых отходов, - сообщили в Россельхознадзоре Красноярского края.

Просмотров:218 Почти тонну санкционной продукции обнаружили сотрудники Россельхознадзора на оптовых базах Норильска. В одном из складских помещений хранилось 95 ящиков (573 кг) помидоров производства Турции «Sevpa Tarim Ltd». Ввоз турецких помидоров в Россию в прошлом году разрешили, но не для всех производителей. Указанный же производитель томатов не входит в перечень турецких предприятий, проинспектированных Россельхознадзором, которым разрешен ввоз на территорию России этой продукции. Импортером партии обозначен ОДО «ДОМ ИГРЫ» (Беларусь). Товаросопроводительные документы на томаты отсутствовали.Кроме того, в другом складе сотрудники Россельхознадзора выявили 38 ящиков (417кг) польских яблок.Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция общим весом 990 кг была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твёрдых бытовых отходов, - сообщили в Россельхознадзоре Красноярского края.