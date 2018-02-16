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16 февраля 2018, 18:35



В Норильске возбудили уголовные дела против троих иностранцев, прибывших в город незаконно

Предъявленные иностранцами «Согласования на въезд иностранного гражданина на регламентированную территорию муниципального образования «город Норильск» по результатам проведенной тогда экспертизы, оказались поддельными. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Виновным грозит наказание от штрафа (до 80 тысяч рублей) до ареста на срок до шести месяцев.

Просмотров:215 Троих иностранных граждан, прилетевших в Норильск из Уфы, сотрудники Таймырского линейного отдела полиции на транспорте задержали в зоне послеполетного паспортного контроля еще в декабре.Предъявленные иностранцами «Согласования на въезд иностранного гражданина на регламентированную территорию муниципального образования «город Норильск» по результатам проведенной тогда экспертизы, оказались поддельными.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Виновным грозит наказание от штрафа (до 80 тысяч рублей) до ареста на срок до шести месяцев.