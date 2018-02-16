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16 февраля 2018, 18:45



Редкие фото Норильска и норильчан смогут увидеть посетители столичного «Мультимедиа-арт-музея» на Остожене, 16

Классик советской фотографии Всеволод Тарасевич наиболее известен как создатель выразительных серий времен оттепели. Отрицавший постановку и стремившийся к максимальной естественности на снимках, он создал потрясающую галерею лиц своей эпохи. Кто бы ни попадал в его объектив — прохожие, рабочие, молодые ученые, студенты, композиторы, космонавты или доярки, в каждом он умел увидеть и показать прежде всего человека, сообщает интернет-газета Глас народа. Особого внимания по мнению организаторов выставки заслуживают представленные на экспозиции серии, посвященные Норильску. В нашем городе фотограф бывал несколько раз.

Просмотров:219 Взору любителей и ценителей фотоискусства, на открывшейся в «Мультимедиа-арт-музее» выставке, представлена большая ретроспектива фотографий Всеволода Тарасевича.Классик советской фотографии Всеволод Тарасевич наиболее известен как создатель выразительных серий времен оттепели. Отрицавший постановку и стремившийся к максимальной естественности на снимках, он создал потрясающую галерею лиц своей эпохи. Кто бы ни попадал в его объектив — прохожие, рабочие, молодые ученые, студенты, композиторы, космонавты или доярки, в каждом он умел увидеть и показать прежде всего человека, сообщает интернет-газета Глас народа.Особого внимания по мнению организаторов выставки заслуживают представленные на экспозиции серии, посвященные Норильску. В нашем городе фотограф бывал несколько раз.