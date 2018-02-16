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16 февраля 2018, 19:15



Норильчане примут участие в гонках собачьих упряжек под Красноярском

В гонке примут участие спортсмены из Норильска, Новосибирска, Томска, Кемеровской области, Иркутска, Минусинска, Саяногорска, Абакана и Железногорска. В заездах участвуют собаки различных пород: сибирские хаски, якутские лайки, самоеды и др. Это уже седьмой раз, когда жители сибирских городов посоревнуются в умении на скорости управлять упряжкой северных ездовых собак. Участники будут состязаться на упряжках от двух до шести собак и в скиджоринге с одной и двумя собаками. Заезды пройдут на трех дистанциях: три, пять и 10 км. В гонке примут участие спортсмены из Норильска, Новосибирска, Томска, Кемеровской области, Иркутска, Минусинска, Саяногорска, Абакана и Железногорска. В заездах участвуют собаки различных пород: сибирские хаски, якутские лайки, самоеды и др. Победителей и призёров соревнований ждут подарки от партнёров, а четырехлапым спортсменам достанутся подарки от кормовых спонсоров.

Просмотров:172 Зимние гонки на собачьих упряжках «Кара-Даг» состоятся в ближайшие выходные. Пройдут состязания в три этапа: первый и второй состоятся в субботу, 17 февраля в селе Еловое. Третий этап пройдёт в воскресение, 18 февраля в Сосновоборске.В гонке примут участие спортсмены из Норильска, Новосибирска, Томска, Кемеровской области, Иркутска, Минусинска, Саяногорска, Абакана и Железногорска. В заездах участвуют собаки различных пород: сибирские хаски, якутские лайки, самоеды и др.Это уже седьмой раз, когда жители сибирских городов посоревнуются в умении на скорости управлять упряжкой северных ездовых собак.Участники будут состязаться на упряжках от двух до шести собак и в скиджоринге с одной и двумя собаками. Заезды пройдут на трех дистанциях: три, пять и 10 км. В гонке примут участие спортсмены из Норильска, Новосибирска, Томска, Кемеровской области, Иркутска, Минусинска, Саяногорска, Абакана и Железногорска. В заездах участвуют собаки различных пород: сибирские хаски, якутские лайки, самоеды и др.Победителей и призёров соревнований ждут подарки от партнёров, а четырехлапым спортсменам достанутся подарки от кормовых спонсоров.