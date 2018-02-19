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19 февраля 2018, 11:30



Арктика в надежных руках. «Норникель» принял участие в форуме «Технологии безопасности - 2018".

Директор департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Роман Гудов рассказал о мерах, которые компания предпринимает для обеспечения безопасности стратегических предприятий края. По его словам, «Норникель» в течение года вел интенсивную работу по оснащению объектов ТЭК передовыми инженерно-техническими средствами охраны. И, вместе с тем, реализовывал профилактические меры по предотвращения потенциальных рисков возникновения терактов. По его словам, ключевыми элементами новой архитектуры объектовой безопасности станут ситуационно-аналитические центры. Вся информация, получаемая ими, в том числе на объектах ТЭК, будет интегрирована в единую систему корпоративной защиты. «Это позволит повысить эффективность применения техсредств, сократить время на принятие решений по реагированию на тревожные ситуации, снизить операционные расходы в целом», - отметил Гудов. «Надежность и бесперебойность энергоснабжения в условиях Крайнего Севера становится одной из важнейших задач структур корпоративной защиты наших предприятий», - отметил начальник управления экономической безопасности и режима «Норильскгазпрома» Юрий Шепталин. Общая протяженность магистральных газопроводов компаний «Норильскгазпром» и «Норильсктрансгаз», расположенных в климатической зоне с температурным диапазоном от – 60 до +38 градусов, составляет более 1190 км. По итогам конференции ее участники договорились проработать вопрос о необходимости проведения отдельного мероприятия, посвященного обеспечению безопасности промышленных объектов в особых климатических и географических зонах, сообщает пресс-служба «Норникеля».

Просмотров:184 В рамках форума прошла конференция «Обеспечение комплексной безопасности и защищенности объектов промышленности, нефтегаза и энергетики», активное участие в которой принял «Норникель». Ключевой темой конференции стала безопасность объектов теплоэнергетического комплекса в Арктической зоне. Особо подчеркивалось, что этот вопрос является критически важным для всей инфраструктуры Заполярья не только в производственном, но и в социальном плане. Объекты ТЭК обеспечивают теплом и электроэнергией школы, больницы, детские сады, жилые дома - всю социальную сферу региона.Директор департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Роман Гудов рассказал о мерах, которые компания предпринимает для обеспечения безопасности стратегических предприятий края. По его словам, «Норникель» в течение года вел интенсивную работу по оснащению объектов ТЭК передовыми инженерно-техническими средствами охраны. И, вместе с тем, реализовывал профилактические меры по предотвращения потенциальных рисков возникновения терактов.По его словам, ключевыми элементами новой архитектуры объектовой безопасности станут ситуационно-аналитические центры. Вся информация, получаемая ими, в том числе на объектах ТЭК, будет интегрирована в единую систему корпоративной защиты. «Это позволит повысить эффективность применения техсредств, сократить время на принятие решений по реагированию на тревожные ситуации, снизить операционные расходы в целом», - отметил Гудов.«Надежность и бесперебойность энергоснабжения в условиях Крайнего Севера становится одной из важнейших задач структур корпоративной защиты наших предприятий», - отметил начальник управления экономической безопасности и режима «Норильскгазпрома» Юрий Шепталин. Общая протяженность магистральных газопроводов компаний «Норильскгазпром» и «Норильсктрансгаз», расположенных в климатической зоне с температурным диапазоном от – 60 до +38 градусов, составляет более 1190 км.По итогам конференции ее участники договорились проработать вопрос о необходимости проведения отдельного мероприятия, посвященного обеспечению безопасности промышленных объектов в особых климатических и географических зонах, сообщает пресс-служба «Норникеля».