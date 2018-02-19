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19 февраля 2018, 12:13



100 тысяч рублей - за нарушение природоохранного законодательства. Норильская транспортная прокуратура проверила деятельность МП «Таймыр».

По результатам проверки норильский транспортный прокурор внес директору МП «Таймыр» представление, рассмотрев которое, предприятие приняло меры к разработке необходимой документации. Наряду с этим транспортной прокуратурой в отношении МП «Таймыр» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ - несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления. По результатам рассмотрения постановления транспортного прокурора инспектором Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 руб.

Просмотров:175 В ходе проверки было установлено, что вопреки требованиям закона в течение года МП «Таймыр» осуществляло свою деятельность в отсутствие проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.По результатам проверки норильский транспортный прокурор внес директору МП «Таймыр» представление, рассмотрев которое, предприятие приняло меры к разработке необходимой документации.Наряду с этим транспортной прокуратурой в отношении МП «Таймыр» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ - несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления.По результатам рассмотрения постановления транспортного прокурора инспектором Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 руб.