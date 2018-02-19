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19 февраля 2018, 14:20

Предложи свой вариант. Стартовал конкурс на лучшее название парка в Норильске.


Конкурс проводится в рамках мероприятий по подготовке к 65-летнему юбилею города. Его цель - создать «визитную карточку» для будущего парка, который расположится на территории, прилегающей к озеру Долгое.
Заявки с вариантами названий парка принимаются от всех желающих до 15 марта в управлении по делам культуры и искусства администрации Норильска (ул. Пушкина, 12). Конкурсная комиссия отберет пять лучших вариантов. А уже из них во время интернет-голосования жители Норильска выберут самое подходящее. Голосование будет проходить на официальном сайте Норильска с 20 марта до 20 апреля 2018 года.
С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте норильск.рф.
Напомним, для организации отдыха и досуга жителей города администрацией Норильска принято решение о реализации проекта по благоустройству территории, прилегающей к озеру Долгое в Центральном районе города. Проект парка предусматривает прогулочную зону с главной аллеей, велодорожки, игровые, спортивные площадки и площадки отдыха, зеленую и пляжную зоны, территорию для праздничных мероприятий.

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