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19 февраля 2018, 15:15



Студенты и преподаватели СФУ встречают высокого гостя. В столицу края прибыл глава Минобороны Сергей Шойгу.

Одна из встреч главы военного ведомства запланирована со студентами и преподавателями военной кафедры Сибирского федерального университета. Здесь речь пойдет об инициативах Минобороны, реализуемых в российских вузах. В Новосибирске Шойгу заслушает доклад командования войсками о выполнении мероприятий боевой подготовки, организации учебного процесса соединений и частей, дислоцированных в регионе. Также глава военного ведомства проверит состояние дел в Новосибирском высшем общевойсковом командном училище, говорится в сообщении.

Просмотров:134 Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник прибыл в войска Центрального военного округа, первым пунктом рабочей поездки стал Красноярск, сообщает ТАСС. Глава военного ведомства проверит выполнение государственного оборонного заказа на предприятиях Красноярского края и Новосибирской области. Также министр ознакомится с организацией учебного процесса в военных образовательных учреждениях Минобороны, расположенных в регионе.Одна из встреч главы военного ведомства запланирована со студентами и преподавателями военной кафедры Сибирского федерального университета. Здесь речь пойдет об инициативах Минобороны, реализуемых в российских вузах.В Новосибирске Шойгу заслушает доклад командования войсками о выполнении мероприятий боевой подготовки, организации учебного процесса соединений и частей, дислоцированных в регионе. Также глава военного ведомства проверит состояние дел в Новосибирском высшем общевойсковом командном училище, говорится в сообщении.