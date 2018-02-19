|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
16:40 «Постись духом, а не брюхом». У православных с понедельника начался 40-дневный пост, который называют Великим
16:31 В «Норникеле» прокомментировали судебный процесс между акционерами
16:25 Популярный норильский блогер провела в НАРОДНОМ ШТАБЕ в СРК «Арена» мастер-класс по успешному продвижению личного блога в социальных сетях
15:38 Штрафы – выше, меры – жестче. Злостных нарушителей ПДД предлагают лишать прав.
15:15 Студенты и преподаватели СФУ встречают высокого гостя. В столицу края прибыл глава Минобороны Сергей Шойгу.
14:20 Предложи свой вариант. Стартовал конкурс на лучшее название парка в Норильске.
12:13 100 тысяч рублей - за нарушение природоохранного законодательства. Норильская транспортная прокуратура проверила деятельность МП «Таймыр».
11:30 Арктика в надежных руках. «Норникель» принял участие в форуме «Технологии безопасности - 2018".
19:15 Норильчане примут участие в гонках собачьих упряжек под Красноярском.
18:45 Редкие фото Норильска и норильчан смогут увидеть посетители столичного «Мультимедиа-арт-музея» на Остоженке, 16.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх