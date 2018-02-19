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19 февраля 2018, 15:38



Штрафы – выше, меры – жестче. Злостных нарушителей ПДД предлагают лишать прав.

Соответствующее дополнение хотят внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. В пресс-центре ведомства отметили, что нарушения не будут считаться повторными, если их зафиксируют камеры. Также предлагается в два раза повысить штраф для тех, кто садится за руль без водительских удостоверений, — с 15 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Напомним, в 2016 году Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому введут административную ответственность за нарушение более трех раз в год одних и тех же ПДД. Речь идет о таких нарушениях, как превышение скорости более чем на 40, 60 и 80 км/ч, въезд на железнодорожный переезд или его пересечение на запрещающий сигнал светофора, проезд на красный свет, невыполнение требования ПДД уступить дорогу и других. Второе чтение запланировано к рассмотрению в весеннюю сессию этого года, говорится в сообщении.

Просмотров:86 В МВД предложили лишать водительских прав на срок от года до полутора лет за нарушение более трех раз в течении года одних и тех же предписаний правил дорожного движения, сообщает polit.info со ссылкой на ТАСС.Соответствующее дополнение хотят внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. В пресс-центре ведомства отметили, что нарушения не будут считаться повторными, если их зафиксируют камеры.Также предлагается в два раза повысить штраф для тех, кто садится за руль без водительских удостоверений, — с 15 тысяч рублей до 30 тысяч рублей.Напомним, в 2016 году Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому введут административную ответственность за нарушение более трех раз в год одних и тех же ПДД. Речь идет о таких нарушениях, как превышение скорости более чем на 40, 60 и 80 км/ч, въезд на железнодорожный переезд или его пересечение на запрещающий сигнал светофора, проезд на красный свет, невыполнение требования ПДД уступить дорогу и других. Второе чтение запланировано к рассмотрению в весеннюю сессию этого года, говорится в сообщении.