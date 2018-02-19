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19 февраля 2018, 16:25



Популярный норильский блогер провела в НАРОДНОМ ШТАБЕ в СРК «Арена» мастер-класс по успешному продвижению личного блога в социальных сетях

«Для норильчан социальные сети все еще остаются новинкой, потому что широкополосный интернет пришел к нам совсем недавно. Но во всем мире тот же Instagram давно стал для многих продолжением личности. Своя страничка в сети может быть полезна каждому: она поможет вам сформировать свой личный бренд или продвинуть свою продукцию, например, если вы выпекаете торты. Для меня главное, что социальная сеть позволяет мне своим примером и своей энергией заряжать других. А за счет их ответной реакции заряжаться самой», — рассказала блогер. В ходе часового мастер-класса Олеся поделилась с собравшимися в НАРОДНОМ ШТАБЕ слушателями теми секретами, которые позволили ей сравнительно быстро нарастить аудиторию подписчиков до нескольких десятков тысяч. Среди факторов, которые могут способствовать популярности, блогер назвала искренность и открытость в общении с подписчиками, а также отсутствие страха перед большой аудиторией. По ее словам, не стоит бояться быть собой. Нет смысла подражать кому-либ, поскольку пользователи сети всегда поймут, когда ты настоящий, а когда только стараешься «быть кем-то». «Смело заводите блоги, рассказывайте о своей непридуманной жизни, это всегда интересно и поможет вам дисциплинировать себя в достижении целей. Я хочу, чтобы весь наш Норильск чаще появлялся в сети — с красивыми фото, с нашими красивыми людьми. Чтобы мы чаще совершали яркие поступки и активнее проявляли себя и, в том числе и во время таких событий как выборы Президента. Я сама обязательно схожу 18 марта на избирательный участок и призываю норильчан также принять участие в голосовании», — отметила Олеся Полканова. Олеся также призвала жителей города быть активней, в том числе и на предстоящих президентских выборах.

Просмотров:39 Основное внимание в своем мастер-классе известный блогер Олеся Полканова уделила сети Instagram, в которой у нее набралось уже более 55 тысяч подписчиков со всей страны. По словам Олеси, в современном мире собственная страница в Instagram позволяет пользователю сети решать многие задачи, в том числе, продвигать свой бизнес или мотивировать самого себя на занятия спортом.«Для норильчан социальные сети все еще остаются новинкой, потому что широкополосный интернет пришел к нам совсем недавно. Но во всем мире тот же Instagram давно стал для многих продолжением личности. Своя страничка в сети может быть полезна каждому: она поможет вам сформировать свой личный бренд или продвинуть свою продукцию, например, если вы выпекаете торты. Для меня главное, что социальная сеть позволяет мне своим примером и своей энергией заряжать других. А за счет их ответной реакции заряжаться самой», — рассказала блогер.В ходе часового мастер-класса Олеся поделилась с собравшимися в НАРОДНОМ ШТАБЕ слушателями теми секретами, которые позволили ей сравнительно быстро нарастить аудиторию подписчиков до нескольких десятков тысяч. Среди факторов, которые могут способствовать популярности, блогер назвала искренность и открытость в общении с подписчиками, а также отсутствие страха перед большой аудиторией. По ее словам, не стоит бояться быть собой. Нет смысла подражать кому-либ, поскольку пользователи сети всегда поймут, когда ты настоящий, а когда только стараешься «быть кем-то».«Смело заводите блоги, рассказывайте о своей непридуманной жизни, это всегда интересно и поможет вам дисциплинировать себя в достижении целей. Я хочу, чтобы весь наш Норильск чаще появлялся в сети — с красивыми фото, с нашими красивыми людьми. Чтобы мы чаще совершали яркие поступки и активнее проявляли себя и, в том числе и во время таких событий как выборы Президента. Я сама обязательно схожу 18 марта на избирательный участок и призываю норильчан также принять участие в голосовании», — отметила Олеся Полканова.Олеся также призвала жителей города быть активней, в том числе и на предстоящих президентских выборах.