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19 февраля 2018, 16:31



В «Норникеле» прокомментировали судебный процесс между акционерами.

«Норникель» не является участником данного судебного процесса, который никак не затрагивает его текущую деятельность. Однако суд постановил, что Русал должен будет возместить компании все убытки, которые та может понести в случае соответствующего решения суда, сообщили в пресс-службе «Норникеля».

Просмотров:240 ПАО «ГМК «Норильский никель» («Норникель» или «компания»), крупнейший производитель рафинированного никеля и палладия, сообщает о том, что было уведомлено, что 16 февраля 2018 года Высокий Суд Лондона перенес судебное слушание по иску, поданному одним из акционеров «Норникеля» UC Rusal Plc (Русал) к другим акционерам компании Crispian Investments Limited (Криспиан) и Whiteleave Holdings Limited (Уайтлив) с требованием о запрете сделки по продаже акций «Норильского никеля» Криспианом Русалу и Уайтлив.«Норникель» не является участником данного судебного процесса, который никак не затрагивает его текущую деятельность. Однако суд постановил, что Русал должен будет возместить компании все убытки, которые та может понести в случае соответствующего решения суда, сообщили в пресс-службе «Норникеля».