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19 февраля 2018, 16:40



«Постись духом, а не брюхом». У православных с понедельника начался семинедельный пост, который называют Великим.

Накануне пост предваряла Масленичная неделя, которая закончилась Прощеным воскресеньем. Великий пост - время воздержаться от особых гуляний, торжеств и пиршеств, однако это не просто период запретов и ограничений. С сегодняшнего дня верующие больше времени отдают молитве, в это время люди стремятся стать ближе к Богу, очищаются телесно и духовно. «Пост дает нам возможность сконцентрироваться на внутренней жизни. Это не сжигание лишних калорий, хотя воздержание от мясной и молочной пищи присутствуется. Главное - это сжигание гордыни, самолюбия, борьба с собственными грехами», - говорит священник норильского храма «Всех скорбящих Радость» иерей Алексей Пирогов. Напомним, в этом году Великий пост, начавшийся 19 февраля, завершится пост 8 апреля главным христианским праздником - Светлым Христовым Воскресением или Пасхой.

Просмотров:208 Это важнейший, самый древний и строгий из многодневных постов в христианстве, время приготовления к великому празднику - Пасхе.Накануне пост предваряла Масленичная неделя, которая закончилась Прощеным воскресеньем. Великий пост - время воздержаться от особых гуляний, торжеств и пиршеств, однако это не просто период запретов и ограничений. С сегодняшнего дня верующие больше времени отдают молитве, в это время люди стремятся стать ближе к Богу, очищаются телесно и духовно.«Пост дает нам возможность сконцентрироваться на внутренней жизни. Это не сжигание лишних калорий, хотя воздержание от мясной и молочной пищи присутствуется. Главное - это сжигание гордыни, самолюбия, борьба с собственными грехами», - говорит священник норильского храма «Всех скорбящих Радость» иерей Алексей Пирогов.Напомним, в этом году Великий пост, начавшийся 19 февраля, завершится пост 8 апреля главным христианским праздником - Светлым Христовым Воскресением или Пасхой.