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19 февраля 2018, 16:44



В Комплексном центре соцобслуживания населения организовали педагогическую мастерскую для подростков из социального приюта, их родителей и специалистов приюта.

Папы и мамы часто обращаются к специалистам приюта с просьбой «починить» или «исправить» своего ребенка, при этом минимально прилагают собственные усилия. Однако и самих взрослых часто по жизни сопровождают комплексы, полученные ими в детстве. Тревожные родители передают свое эмоциональное состояние детям, агрессивные - невольно прививают навыки агрессии своему чаду. Полученный материал можно использовать для дополнительной диагностики. Часто в процессе рисования подтверждается состояние дисгармоничных связей или передается атмосфера гармоничных отношений в семье. Немал и профилактический эффект от таких занятий: у ребенка возникает чувство защищенности, у взрослого повышается или рождается чувство эмпатии. Социально-педагогическая мастерская принесла свои результаты - полтора часа творчества пролетели как одно мгновение, каждый участник получил свой уникальный шедевр, но главное - произошел взаимообмен полезной информацией, добрыми эмоциями, а бесконечная тема «Отцы и дети» плавно перешла в новое позитивное русло.

Просмотров:170 Социально-педагогическая мастерская прошла в рамках межведомственного проекта «Енисейский экспресс - 2018». Это такая форма обмена знаниями для детей и взрослых, которая дает возможностью каждому участнику получать опыт путем коллективного открытия. Встреча была названа «Детство без тревог» и включала в себя два блока: просветительский и практический. Родителям воспитанников (или их законным представителям) рассказали о предоставлении услуг в социальном приюте. А во второй части - применяли арт-терапевтические технологии для восстановления взаимопонимания в семье. Рисование - хорошие средство для сближения взрослых и детей, что особенно ценно для воспитанников социального приюта.Папы и мамы часто обращаются к специалистам приюта с просьбой «починить» или «исправить» своего ребенка, при этом минимально прилагают собственные усилия. Однако и самих взрослых часто по жизни сопровождают комплексы, полученные ими в детстве. Тревожные родители передают свое эмоциональное состояние детям, агрессивные - невольно прививают навыки агрессии своему чаду.Полученный материал можно использовать для дополнительной диагностики. Часто в процессе рисования подтверждается состояние дисгармоничных связей или передается атмосфера гармоничных отношений в семье. Немал и профилактический эффект от таких занятий: у ребенка возникает чувство защищенности, у взрослого повышается или рождается чувство эмпатии.Социально-педагогическая мастерская принесла свои результаты - полтора часа творчества пролетели как одно мгновение, каждый участник получил свой уникальный шедевр, но главное - произошел взаимообмен полезной информацией, добрыми эмоциями, а бесконечная тема «Отцы и дети» плавно перешла в новое позитивное русло.