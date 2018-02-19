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19 февраля 2018, 16:54



Для норильских танцоров прошел мастер-класс по локингу от Риты Катцыной, бронзового призера проекта «Танцуют все».

Мастер-класс прошел в рамках краевого социально-культурного проекта «Енисейский экспресс».

Просмотров:198 В мастер-классе приняли участие танцоры из различных танцевальных коллективов Норильска. Без лишних слов Рита Катцына приступила к работе, и меньше чем за час участники мастер-класса выучили небольшую связку и пополнили свой словарный запас новой танцевальной терминологией. Локинг, а изначально он назывался «кэмпбеллокинг» — фанковый стиль танца, немного схожий с хип-хопом. Название этого стиля произошло от английского «lock» - замок, которым стали называть сочетание быстрых движений и замирания в импровизационных позициях. Стиль появился в конце 1960-х, а придумал его Дон Кэмпбелл. По словам Риты Катцыной, этот стиль прекрасен тем, что, чередуя между собой базовые движения, дает огромный простор для импровизации. Помимо локинга хореограф танцует и в других не менее интересных танцевальных направлениях, таких как: хип-хоп, хаус, кантемпорари, экспериментал, но сердце безвозвратно принадлежит локингу. Также хореограф отметила отличную подготовку норильских танцоров и их желание знакомиться с новыми хореографическими направлениями и умение отдаваться танцу душой и телом.Мастер-класс прошел в рамках краевого социально-культурного проекта «Енисейский экспресс».