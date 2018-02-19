Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 февраля 2018, 17:12



В Норильске и Дудинке продолжается сбор средств для Влада Карасева с редким генетическим заболеванием. В ближайшее время для мальчика закажут откашливатель, специальное питание и кровать.

Как сообщили в БФ «Территория добра», портативный аспиратор швейцарского производства уже заказан и совсем скоро прибудет в город. Аспиратор облегчит Владу дыхание и даст возможность выехать с мамой на материк к родственникам, не испытывая дополнительного дискомфорта. На следующей неделе будет оформлен заказ на откашливатель стоимостью 500 тысяч рублей. Помогает в приобретении и доставке прибора фонд помощи хосписам «Вера». Также закуплено специальное питание для Влада, которого хватит на несколько месяцев. И еще одна немаловажная покупка, которая будет сделана в ближайшее время, – специальная кровать с противопролежневым матрасом и электрическим приводом, позволяющим устанавливать наиболее удобное положение для больного. Для сбора средств установлены специальные боксы в магазинах: «Жар.Птица» на Кирова, 13, и Талнахской, 30, «Солнечный» на Красноярской, 7, и Ленинградской, 3а. В ближайшие дни будет установлен бокс в ТЦ «Солнечный» района Талнах на Космонавтов, 39. Также продолжается благотворительная фотосессия «Русский платочек». Все средства с нее будут переданы Владу и его маме. Телефон фотографа Алены Ивановой: 8-913-505-52-68. А еще в ближайшее время для Влада и его мамы будет проведена индивидуальная фотосессия.

Просмотров:183 Серия благотворительных мероприятий началась по инициативе норильского благотворительного фонда «Территория добра» и дудинского театра-студии «Белые птицы». Первая акция прошла в Дудинке, в ходе которой удалось собрать 66 тысяч рублей, и еще 270 тысяч горожане перевели маме Влада на карту. В дальнейшем к сбору средств присоединились спортсмены и обычные горожане.Как сообщили в БФ «Территория добра», портативный аспиратор швейцарского производства уже заказан и совсем скоро прибудет в город. Аспиратор облегчит Владу дыхание и даст возможность выехать с мамой на материк к родственникам, не испытывая дополнительного дискомфорта. На следующей неделе будет оформлен заказ на откашливатель стоимостью 500 тысяч рублей. Помогает в приобретении и доставке прибора фонд помощи хосписам «Вера». Также закуплено специальное питание для Влада, которого хватит на несколько месяцев. И еще одна немаловажная покупка, которая будет сделана в ближайшее время, – специальная кровать с противопролежневым матрасом и электрическим приводом, позволяющим устанавливать наиболее удобное положение для больного.Для сбора средств установлены специальные боксы в магазинах: «Жар.Птица» на Кирова, 13, и Талнахской, 30, «Солнечный» на Красноярской, 7, и Ленинградской, 3а. В ближайшие дни будет установлен бокс в ТЦ «Солнечный» района Талнах на Космонавтов, 39.Также продолжается благотворительная фотосессия «Русский платочек». Все средства с нее будут переданы Владу и его маме. Телефон фотографа Алены Ивановой: 8-913-505-52-68. А еще в ближайшее время для Влада и его мамы будет проведена индивидуальная фотосессия.