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19 февраля 2018, 17:14



«Знающий потребитель». В Норильске объявлен конкурс на лучшую историю о защите своих прав.

Проводит конкурс филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае в г. Норильске". Истории об успешном опыте самостоятельной защиты своих прав можно присылать на электронную почту Norilsk_KP_fguz@rospotrebnadzor.ru либо принести лично по адресу: ул. Комсомольская, 33а, кабинет 310. Работы принимаются до 7 марта 2018 года. Подробности по телефону 46-77-06.

Просмотров:192 Конкурс «Знающий потребитель» приурочен ко Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта.Проводит конкурс филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае в г. Норильске".Истории об успешном опыте самостоятельной защиты своих прав можно присылать на электронную почту Norilsk_KP_fguz@rospotrebnadzor.ru либо принести лично по адресу: ул. Комсомольская, 33а, кабинет 310. Работы принимаются до 7 марта 2018 года.Подробности по телефону 46-77-06.