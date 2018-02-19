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19 февраля 2018, 17:23



«Металлурги» громят «студентов». В рамках 13-го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» на домашнем паркете переиграл питерский «Политех» - 7:2.

Во втором тайме в надежде переломить ход встречи гости все чаще стали рисковать, и, в конечном итоге, заменив вратаря на пятого полевого игрока, смогли сократить отставание: это случилось на 44-й минуте благодаря Андрею Заболонкову, который поразил ближний угол ворот, - 6:1. К слову, секунд за десять до этого эпизода в воротах «Норникеля» встал Павел Шамарин. На 46-й минуте, когда, казалось, молодой голкипер норильчан справился с волнением и пару раз даже выручил свою команду, он совершил грубейшую ошибку, по сути, подарив мяч Яну Кузенку, - 6:2. Тем не менее последнее слово осталось за северянами: за минуту до финальной сирены Сучилин хладнокровно поразил пустые ворота - 7:2.

Просмотров:204 Счет был открыт на седьмой минуте стараниями двух Сергеев – Сергеева и Сытина. Первый отдал выверенную передачу, а второй, оторвавшись от защитника, одним касанием переиграл вышедшего на перехват вратаря, - 1:0. Спустя минуту напомнил о себе и Николай Канивец, однако стоит признать, во многом благодаря своему одноклубнику Попову: вратарь «Норникеля» решился на дальнюю передачу, которую точным ударом головой завершил один из лучших нападающих прошлого сезона, - 2:0. На 12-й минуте капитан «Политеха» Радмир Шарипов, пытаясь в подкате прервать атаку хозяев, сыграл рукой. Судья назначил очевидный пенальти, который уверенно реализовал, оформив дубль, Сытин, - 3:0. На 16-й минуте Данил Кутузов решился на дальний выстрел, и, к радости болельщиков, мяч после его пушечного удара точно поразил девятку ворот - 4:0. На 19-й минуте Исмаил Гибадуллин получил снаряд на правом фланге, оторвался от преследователей и аккуратно пробил вратаря, открыв счет своим голам за норильскую команду, - 5:0. А еще спустя минуту отличился Павел Сучилин: Кутузов отдал передачу на Сергеева, и тот с фланга пробил по воротам, где у штанги мяч подкараулил 9-й номер никельщиков, - 6:0.Во втором тайме в надежде переломить ход встречи гости все чаще стали рисковать, и, в конечном итоге, заменив вратаря на пятого полевого игрока, смогли сократить отставание: это случилось на 44-й минуте благодаря Андрею Заболонкову, который поразил ближний угол ворот, - 6:1. К слову, секунд за десять до этого эпизода в воротах «Норникеля» встал Павел Шамарин. На 46-й минуте, когда, казалось, молодой голкипер норильчан справился с волнением и пару раз даже выручил свою команду, он совершил грубейшую ошибку, по сути, подарив мяч Яну Кузенку, - 6:2. Тем не менее последнее слово осталось за северянами: за минуту до финальной сирены Сучилин хладнокровно поразил пустые ворота - 7:2.