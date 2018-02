Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 февраля 2018, 17:36



Движение вверх. Юные норильчане поедут в тренировочный лагерь баскетбольного ЦСКА.

Турнир, получивший название CSKA juNior, - это очередная инициатива компании «Норникель» при участии флагмана российского баскетбола и одной из лучших команд Европы – ЦСКА. По словам организаторов, пока это пилотный проект, и помимо норильчан в нем участвуют красноярские баскетболисты. В будущем планируется привлечение детско-юношеских команд из Мончегорска и Читы – регионов присутствия «Норникеля». Победители состязаний – сегодня это две команды из Норильска и Красноярска, ставшие сильнейшими в своих городах, в конце мая на две недели поедут в тренировочный лагерь ПБК ЦСКА, что, конечно же, само по себе является почетным и значимым событием в жизни любого подростка, увлеченного баскетболом. Состязания в Норильске получились немного скоротечными - вместо изначально планировавшихся девяти команд в нем приняли участие всего четыре – мальчики 2003-2005 годов рождения. Дело в том, что аккурат до этого прошли первенства ДЮСШ-1 (только в нем в Норильске культивируется баскетбол) и города, по итогам которого четыре лучшие дружины и были приглашены на розыгрыш CSKA juNior. За право поехать в Москву боролись команды «Хаски» (тренер Иван Котиков), «Талнах» (тренеры Валентина Лягина и Ирина Витко), «Титаны» (тренер Татьяна Голощапова) и All in black (тренер Алексей Нестеров). В итоговом зачете третье место заняла команда All in black, переигравшая талнахцев. Финал же, несмотря на явный отрыв в счете - 66:31, подарил зрителям яркие эмоции, а «хаскам» - заслуженную путевку.

Просмотров:199 Путевку в Москву разыграли в Доме физической культуры между воспитанниками отделения баскетбола ДЮСШ-1. Турнир предварял мастер-класс с участием игроков и тренеров юниорской команды ЦСКА, а также встреча легенды отечественного баскетбола - многократного чемпиона мира и Европы, победителя Олимпийский игр Сергея Тараканова с юными баскетболистами и болельщиками.Турнир, получивший название CSKA juNior, - это очередная инициатива компании «Норникель» при участии флагмана российского баскетбола и одной из лучших команд Европы – ЦСКА. По словам организаторов, пока это пилотный проект, и помимо норильчан в нем участвуют красноярские баскетболисты. В будущем планируется привлечение детско-юношеских команд из Мончегорска и Читы – регионов присутствия «Норникеля». Победители состязаний – сегодня это две команды из Норильска и Красноярска, ставшие сильнейшими в своих городах, в конце мая на две недели поедут в тренировочный лагерь ПБК ЦСКА, что, конечно же, само по себе является почетным и значимым событием в жизни любого подростка, увлеченного баскетболом.Состязания в Норильске получились немного скоротечными - вместо изначально планировавшихся девяти команд в нем приняли участие всего четыре – мальчики 2003-2005 годов рождения. Дело в том, что аккурат до этого прошли первенства ДЮСШ-1 (только в нем в Норильске культивируется баскетбол) и города, по итогам которого четыре лучшие дружины и были приглашены на розыгрыш CSKA juNior. За право поехать в Москву боролись команды «Хаски» (тренер Иван Котиков), «Талнах» (тренеры Валентина Лягина и Ирина Витко), «Титаны» (тренер Татьяна Голощапова) и All in black (тренер Алексей Нестеров).В итоговом зачете третье место заняла команда All in black, переигравшая талнахцев. Финал же, несмотря на явный отрыв в счете - 66:31, подарил зрителям яркие эмоции, а «хаскам» - заслуженную путевку.