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19 февраля 2018, 17:42



Норильчане с размахом отметили широкую Масленицу. Фольклорный праздник «Сударыня Масленица» собрал более тысячи горожан.

Также праздник прошел в районах Талнах и Кайеркан. В общей сложности в проводах зимы приняли участие более двух тысяч жителей Норильска.

Просмотров:178 В этом году Масленица была примечательная самым длинным и самым нарядным фартуком, который шили всем миром. Праздник в городском музее открылся «Ремесленной слободой» - ярмаркой сувениров от мастеров и мастериц Большого Норильска, а праздничное и веселое настроение дарил фольклорные ансамбли «Бабий кут», «Казачок», «Печки-лавочки», «Соловушки». Кукольный театр, хороводы, развеселые скоморохи и сказочная Забава, конкурсы, шутки-прибаутки - все это смешалось и превратилось в праздничную, пеструю круговерть. Ну и куда ж без мастер-класса по созданию своей птицы счастья, пробах себя в городецкой росписи и лепке из глины. Одновременно с этим посетители музея могли ознакомиться с выставкой народных промыслов «Городец – город мастеров». Продолжился праздник на улице. Здесь горожане состязались в дальности метания валенка, беге на лыжах, а также подкидывании блинов. Самым ярким событием проводов зимы стало сжигание чучела Масленицы.Также праздник прошел в районах Талнах и Кайеркан. В общей сложности в проводах зимы приняли участие более двух тысяч жителей Норильска.