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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:44 Норильчан приглашают поучаствовать в «Проектной мастерской» по разработке проектов благоустройства города.
18:33 Хотел комфорта, а получил штраф. Жителя Норильска, вылетавшего из Красноярска в Москву, сняли с рейса и оштрафовали.
18:12 «Механик» - победитель первенства Норильска по мини-футболу среди команд Второй лиги.
18:10 Окна, светильники и площадки. Управляющая компания «Город» в этом году выделяет на благоустройство дворов и подъездов 6,5 миллиона рублей.
17:42 Норильчане с размахом отметили широкую Масленицу. Фольклорный праздник «Сударыня Масленица» собрал более тысячи горожан.
17:36 Движение вверх. Юные норильчане поедут в тренировочный лагерь баскетбольного ЦСКА.
17:23 «Металлурги» громят «студентов». В рамках 13-го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» на домашнем паркете переиграл питерский «Политех» - 7:2.
17:14 «Знающий потребитель». В Норильске объявлен конкурс на лучшую историю о защите своих прав.
17:12 В Норильске и Дудинке продолжается сбор средств для Влада Карасева с редким генетическим заболеванием. В ближайшее время для мальчика закажут откашливатель, специальное питание и кровать.
16:54 Для норильских танцоров прошел мастер-класс по локингу от Риты Катцыной, бронзового призера проекта «Танцуют все».
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