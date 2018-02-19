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19 февраля 2018, 18:10



Окна, светильники и площадки. Управляющая компания «Город» в этом году выделяет на благоустройство дворов и подъездов 6,5 миллиона рублей.

В прошлом году началась работа и по замене деревянных подъездных дверей на металлические антивандальные. 23 комплекта были установлены в качестве пробного варианта. Этим летом заменят еще 20 дверей. Также в прошлом году в подъездах были установлены свыше 50 светодиодных энергосберегающих светильников. Кроме того, закупили пробную партию энергосберегающих систем освещения для дворовых территорий. В течение этой зимы они себя хорошо показали, и нынешним летом УК «Город» планирует установить примерно 40-45 таких светильников. Еще одно направление программы благоустройства - установка декоративных ограждений крылец. В 2017 году ими были обустроены подъезды дома на ул. Орджоникидзе, 2, а также дома на ул. Шахтерской, 4, в Кайеркане. Особое внимание компания уделяет установке детских игровых комплексов и оборудованию детских площадок. В 2017 году установили новую детскую площадку во дворе дома на пр. Ленинском, 19: отсыпали песок, сделали новое ограждение, поставили игровые модули. Этим летом приступят к оборудованию двух новых площадок. Одна будет в Норильске - на пр. Ленинском, 25, другая в Кайеркане. «На обустройство этих площадок жителям не пришлось потратить ни копейки, все расходы взяла на себя управляющая компания, - отметил генеральный директор УК «Город» Павел Беляков. - Продолжим мы благоустраивать и сквер во дворе ул. Комсомольской, 42. В прошлом году мы поставили там лавочки, в нынешнем - планируем заасфальтировать площадку, отсыпать песок, установить для детей игровое оборудование, сделать красивое ограждение».

Просмотров:197 Эта цифра на миллион больше, чем в прошлом году. В 2017-м 5,5 миллиона рублей потратили на замену старых деревянных окон: в 57 подъездах вместо них появились 315 новых стеклопакетов. В нынешнем году на остекление подъездов планируется потратить большую часть из выделенных на благоустройство средств. Планируется заменить окна в 60 подъездах.В прошлом году началась работа и по замене деревянных подъездных дверей на металлические антивандальные. 23 комплекта были установлены в качестве пробного варианта. Этим летом заменят еще 20 дверей.Также в прошлом году в подъездах были установлены свыше 50 светодиодных энергосберегающих светильников. Кроме того, закупили пробную партию энергосберегающих систем освещения для дворовых территорий. В течение этой зимы они себя хорошо показали, и нынешним летом УК «Город» планирует установить примерно 40-45 таких светильников.Еще одно направление программы благоустройства - установка декоративных ограждений крылец. В 2017 году ими были обустроены подъезды дома на ул. Орджоникидзе, 2, а также дома на ул. Шахтерской, 4, в Кайеркане.Особое внимание компания уделяет установке детских игровых комплексов и оборудованию детских площадок. В 2017 году установили новую детскую площадку во дворе дома на пр. Ленинском, 19: отсыпали песок, сделали новое ограждение, поставили игровые модули. Этим летом приступят к оборудованию двух новых площадок. Одна будет в Норильске - на пр. Ленинском, 25, другая в Кайеркане. «На обустройство этих площадок жителям не пришлось потратить ни копейки, все расходы взяла на себя управляющая компания, - отметил генеральный директор УК «Город» Павел Беляков. - Продолжим мы благоустраивать и сквер во дворе ул. Комсомольской, 42. В прошлом году мы поставили там лавочки, в нынешнем - планируем заасфальтировать площадку, отсыпать песок, установить для детей игровое оборудование, сделать красивое ограждение».