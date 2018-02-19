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19 февраля 2018, 18:12



«Механик» - победитель первенства Норильска по мини-футболу среди команд Второй лиги.

Таким образом, за право играть в Первой лиге «Механик» (38 очков: 16 игр, 12 побед, две ничьи и два поражения) поборется с восьмой командой этой лиги. Серебряные медали первенства достались дублю «Океана» (36 очков), бронзовые – «Искре» (28 очков). Следом расположились «Цементник» (26 очков), «Металлист» (23 очка), «Кайеркан» (18 очков), «Строитель-2» (15 очков), «Спартак» (12 очков) и «Норникель-2002» (4 очка). Напомним, что в Первой лиге, где победитель также уже определен, – им стал «Ремонтник», игры возобновятся на следующей неделе. А в Третьей лиге в марте будет сыгран финальный матч, в котором встретятся «Металлург» и «Мотор».

Просмотров:208 Для этого команде необходимо было выиграть в заключительном, 16-м туре, и с этой задачей она справилась, уверенно одолев «Строитель-2» - 4:0. Кроме того, в отчетном туре «Кайеркан» уступил «Искре» - 1:3, а «Цементник» - «Металлисту» - 5:6. Еще две встречи в рамках первенства: «Норникель-2002» - «Искра» и «Спартак» - «Норникель-2002» будут сыграны позже, но на турнирную таблицу уже никак не повлияют.Таким образом, за право играть в Первой лиге «Механик» (38 очков: 16 игр, 12 побед, две ничьи и два поражения) поборется с восьмой командой этой лиги. Серебряные медали первенства достались дублю «Океана» (36 очков), бронзовые – «Искре» (28 очков). Следом расположились «Цементник» (26 очков), «Металлист» (23 очка), «Кайеркан» (18 очков), «Строитель-2» (15 очков), «Спартак» (12 очков) и «Норникель-2002» (4 очка).Напомним, что в Первой лиге, где победитель также уже определен, – им стал «Ремонтник», игры возобновятся на следующей неделе. А в Третьей лиге в марте будет сыгран финальный матч, в котором встретятся «Металлург» и «Мотор».