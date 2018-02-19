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19 февраля 2018, 18:33



Хотел комфорта, а получил штраф. Жителя Норильска, вылетавшего из Красноярска в Москву, сняли с рейса и оштрафовали.

Полицейские сняли дебошира с рейса. Это произошло сегодня в аэропорту Красноярска, сообщает пресс-центр управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. И сегодня же суд оштрафовал его на одну тыс. рублей. По данным МВД, на борт вылетающего из Красноярска в Москву самолета вызвали полицейских из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Выяснилось, что им оказался ранее неоднократно судимый 61-летний житель Норильска. Мужчину сняли с рейса и доставили в дежурную часть, где на него составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Просмотров:250 Мужчина оскорблял бортпроводников, размахивал руками, требовал место в бизнес-классе и пытался помешать посадке пассажиров, сообщает ТАСС.Полицейские сняли дебошира с рейса. Это произошло сегодня в аэропорту Красноярска, сообщает пресс-центр управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. И сегодня же суд оштрафовал его на одну тыс. рублей.По данным МВД, на борт вылетающего из Красноярска в Москву самолета вызвали полицейских из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Выяснилось, что им оказался ранее неоднократно судимый 61-летний житель Норильска.Мужчину сняли с рейса и доставили в дежурную часть, где на него составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».