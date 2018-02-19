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19 февраля 2018, 18:44

Норильчан приглашают поучаствовать в «Проектной мастерской» по разработке проектов благоустройства города.


Приоритетные проекты будут реализованы в течение 2018 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, что на первом этапе в ходе рейтингового голосования наибольшее количество голосов жителей города набрали набережная ручья Кайерканский, площадка на Озерной, 15а, и территория в районе улиц Маслова и Бауманской. Однако окончательно приоритетные площадки определят по итогам общественного опроса, который пройдет 18 марта. Этот день власти города решили использовать для того, чтобы узнать мнение максимально большого числа горожан по самым насущным вопросам жизни Норильска. Оценить проекты благоустройства сможет каждый житель, заполнив опросный лист.
До 1 марта представители Союза архитекторов завершат работу над предварительными эскизами проектов. До этого момента горожане могут внести свои предложения в «Проектную мастерскую»: принести их в управление городского хозяйства (ул. Севастопольская, 7) или направить на электронную почту (ugh@norilsk-city.ru).
Обсуждение эскизов пройдет: 21 февраля - в Кайерканском территориальном управлении администрации (ул. Шахтерская, 9а) по зоне отдыха «Набережная ручья «Кайерканский»; 22 февраля - в УГХ администрации Норильска (ул. Севастопольская, 7) по территории на ул. Озерной, 15а, и в Талнахской детской школе искусств (ул. Горняков, 9) по территории в районе улиц Маслова и Бауманской. Начало встреч - в 14.30.
Окончательные итоги голосования станут известны 20 марта.

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    Список новостей

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 16 февраля 2018 
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14:33   «Подарок» судьбы. Норильчанин снял деньги с найденной карты, и теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы. 14:14   Меньше пяти часов остается до очередного матча мини-футбольного «Норникеля». В гости к норильчанам приехал «Политех».
13:17   В Норильске пройдет День государственной электронной услуги. 13:09   В музейной PolArt-резиденции состоится открытие выставки «Норильские хроники: жизнь как чудо» по итогам проекта резидента Людмилы Лунц (Санкт-Петербург).
12:37   Норильчане могут пообщаться с Татьяной Конецкой, вдовой известного советского писателя-мариниста, капитана дальнего плавания Виктора Конецкого. 12:27   Новый подрядчик на строительстве перинатального центра в Норильске появится в марте. Ему предстоит завершить все работы уже к 1 июля.

 15 февраля 2018 
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