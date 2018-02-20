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20 февраля 2018, 12:12



В Норильске определились победители проекта «Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье». На финальные игры в Подмосковье поедут четыре команды от разных возрастных групп.

В возрастной группе 2000-2001 годов рождения путевку на всероссийский финал проекта завоевали учащиеся 42-й школы. Вторыми стали юноши 1-й гимназии, третьими - 38-й школы. Индивидуальными наградами были отмечены Ярослав Дубовский из 38-й школы (лучший вратарь), лучшим бомбардиром - Гурбан Гурбанов из 42-й школы (лучший бомбардир) и Дмитрий Изиляев из 1-й гимназии (лучший игрок). Среди юношей 2002-2003 годов рождения в Москву отправятся дудинские подростки из 7-й школы. Следом за ними расположились учащиеся 17-й и 6-й школ. Максим Иващенко из 7-й школы был признан лучшим вратарем, Гасан Гасанов из 17-й школы - лучшим бомбардиром, Максим Байбородов из 6-й школы - лучшим игроком. В возрастной группе 2004-2005 годов рождения золото завоевали школьники 1-й гимназии. Серебро досталось 41-й школе, бронза – 38-й школе. Лучшим вратарем признан Илья Федоров (школа № 41), лучшим бомбардиром - Владислав Яковлев (школа № 38), лучшим игроком - Никита Капинус (гимназия № 1). У младших юношей 2006-2007 годов рождения право представлять наш регион в финале выпало учащимся 7-й гимназии. Следом за ними расположились игроки 28-й школы и 1-й гимназии. Лучшим вратарем стал Роман Лобода (школа № 28), лучшим бомбардиром - Филипп Ласков (школа № 7), лучшим игроком - Никита Сердюков (гимназия № 1). «Особенностью этого сезона стало то, что в проекте впервые приняли участие девушки. Среди юных футболисток 2002-2003 годов рождения победила талнахская школа № 38. Но, к сожалению, в этом году мы не сможем отправить девушек на финальные игры. Однако уже в следующем году от нас как минимум две команды девочек поедут в Подмосковье», – отметил президент Ассоциации футбола и мини-футбола Таймыра Даниил Кот.

Просмотров:138 Всероссийский финал с участием 96 лучших школьных команд состоится во второй половине марта в Подмосковье.В возрастной группе 2000-2001 годов рождения путевку на всероссийский финал проекта завоевали учащиеся 42-й школы. Вторыми стали юноши 1-й гимназии, третьими - 38-й школы. Индивидуальными наградами были отмечены Ярослав Дубовский из 38-й школы (лучший вратарь), лучшим бомбардиром - Гурбан Гурбанов из 42-й школы (лучший бомбардир) и Дмитрий Изиляев из 1-й гимназии (лучший игрок).Среди юношей 2002-2003 годов рождения в Москву отправятся дудинские подростки из 7-й школы. Следом за ними расположились учащиеся 17-й и 6-й школ. Максим Иващенко из 7-й школы был признан лучшим вратарем, Гасан Гасанов из 17-й школы - лучшим бомбардиром, Максим Байбородов из 6-й школы - лучшим игроком.В возрастной группе 2004-2005 годов рождения золото завоевали школьники 1-й гимназии. Серебро досталось 41-й школе, бронза – 38-й школе. Лучшим вратарем признан Илья Федоров (школа № 41), лучшим бомбардиром - Владислав Яковлев (школа № 38), лучшим игроком - Никита Капинус (гимназия № 1).У младших юношей 2006-2007 годов рождения право представлять наш регион в финале выпало учащимся 7-й гимназии. Следом за ними расположились игроки 28-й школы и 1-й гимназии. Лучшим вратарем стал Роман Лобода (школа № 28), лучшим бомбардиром - Филипп Ласков (школа № 7), лучшим игроком - Никита Сердюков (гимназия № 1).«Особенностью этого сезона стало то, что в проекте впервые приняли участие девушки. Среди юных футболисток 2002-2003 годов рождения победила талнахская школа № 38. Но, к сожалению, в этом году мы не сможем отправить девушек на финальные игры. Однако уже в следующем году от нас как минимум две команды девочек поедут в Подмосковье», – отметил президент Ассоциации футбола и мини-футбола Таймыра Даниил Кот.