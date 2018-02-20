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20 февраля 2018, 12:28



Преподаватель Норильского колледжа искусств Ольга Поротова приняла участие в научно-исследовательском семинаре в Центре монгольских и сибирских исследований (Париж, Франция).

Ольгу Поротову пригласил выступить на семинаре директор исследовательского научного учреждения Жан-Лук Ламберт. Тема доклада: «Отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в Норильском колледже искусств. Роль и значение в современном искусстве Таймыра». Участникам встречи преподаватель Норильского колледжа искусств рассказала об основных видах декоративно-прикладного искусства на Таймыре, их развитии на примере творчества художников-мастеров из числа коренных малочисленных народов Севера, выпускников колледжа, которые после получения образования остались в профессии, являются продолжателями северных традиций, работают в различных учреждениях сферы культуры Таймыра, где они востребованы, где их профессиональное мастерство находит достойное применение в сохранении и развитии декоративно-прикладного искусства. «В своем выступлении я акцентировала внимание слушателей на том, как преподаватели Норильского колледжа искусств отделения «Декоративно-прикладное искусство», большинство из которых являются представителями коренных народностей Таймыра, передают свой опыт и традиции малочисленных народов Севера студентам колледжа. Несмотря на то что большинство из них ребята разных национальностей, тем не менее они с удовольствием и интересом впитывают эти знания, осваивают традиционные промыслы и в дальнейшем применяют их в своей профессии», - отметила Ольга Поротова.

Просмотров:177 География участников таких встреч всегда обширна. Среди постоянных спикеров и слушателей - аспиранты, этнографы, занимающиеся исследованием культуры народов Сибири.Ольгу Поротову пригласил выступить на семинаре директор исследовательского научного учреждения Жан-Лук Ламберт. Тема доклада: «Отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в Норильском колледже искусств. Роль и значение в современном искусстве Таймыра».Участникам встречи преподаватель Норильского колледжа искусств рассказала об основных видах декоративно-прикладного искусства на Таймыре, их развитии на примере творчества художников-мастеров из числа коренных малочисленных народов Севера, выпускников колледжа, которые после получения образования остались в профессии, являются продолжателями северных традиций, работают в различных учреждениях сферы культуры Таймыра, где они востребованы, где их профессиональное мастерство находит достойное применение в сохранении и развитии декоративно-прикладного искусства.«В своем выступлении я акцентировала внимание слушателей на том, как преподаватели Норильского колледжа искусств отделения «Декоративно-прикладное искусство», большинство из которых являются представителями коренных народностей Таймыра, передают свой опыт и традиции малочисленных народов Севера студентам колледжа. Несмотря на то что большинство из них ребята разных национальностей, тем не менее они с удовольствием и интересом впитывают эти знания, осваивают традиционные промыслы и в дальнейшем применяют их в своей профессии», - отметила Ольга Поротова.