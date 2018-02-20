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20 февраля 2018, 12:28

Норильчане завоевали серебряные медали первенства России (зона «Сибирь») по мини-футболу и вышли во всероссийский финал.


Состязания прошли в Железногорске и собрали шесть лучших команд 2004-2005 годов рождения. Игры прошли в один круг. Северяне под руководством тренера Алексея Брусенцова одержали четыре победы, а одну встречу уступили. По итогам розыгрыша норильчанин Дмитрий Шишов был признан лучшим игроком первенства.
Таким образом, заняв почетное второе место, наши воспитанники получили право участвовать во всероссийском финале.
«В Железногорск мы приехали с одной целью - завоевать путевку в финал. К счастью, нам это удалось. Могли занять и первое место, но нас подвело обидное поражение против Минусинска. В остальных матчах парни показали свой класс: 11:2 против «Смены-2» и 8:5 против команды Ангарска. Проигрывая по ходу матча, проявили характер и переиграли соперников из Лесосибирска - 4:3. То же самое произошло и в игре со «Сменой-1» - 7:3. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Немного отдохнем и начнем готовиться к финалу», - отметил Алексей Брусенцов.

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