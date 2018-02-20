Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 февраля 2018, 12:28



Норильчане завоевали серебряные медали первенства России (зона «Сибирь») по мини-футболу и вышли во всероссийский финал.

Таким образом, заняв почетное второе место, наши воспитанники получили право участвовать во всероссийском финале. «В Железногорск мы приехали с одной целью - завоевать путевку в финал. К счастью, нам это удалось. Могли занять и первое место, но нас подвело обидное поражение против Минусинска. В остальных матчах парни показали свой класс: 11:2 против «Смены-2» и 8:5 против команды Ангарска. Проигрывая по ходу матча, проявили характер и переиграли соперников из Лесосибирска - 4:3. То же самое произошло и в игре со «Сменой-1» - 7:3. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Немного отдохнем и начнем готовиться к финалу», - отметил Алексей Брусенцов.

Просмотров:135 Состязания прошли в Железногорске и собрали шесть лучших команд 2004-2005 годов рождения. Игры прошли в один круг. Северяне под руководством тренера Алексея Брусенцова одержали четыре победы, а одну встречу уступили. По итогам розыгрыша норильчанин Дмитрий Шишов был признан лучшим игроком первенства.Таким образом, заняв почетное второе место, наши воспитанники получили право участвовать во всероссийском финале.«В Железногорск мы приехали с одной целью - завоевать путевку в финал. К счастью, нам это удалось. Могли занять и первое место, но нас подвело обидное поражение против Минусинска. В остальных матчах парни показали свой класс: 11:2 против «Смены-2» и 8:5 против команды Ангарска. Проигрывая по ходу матча, проявили характер и переиграли соперников из Лесосибирска - 4:3. То же самое произошло и в игре со «Сменой-1» - 7:3. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Немного отдохнем и начнем готовиться к финалу», - отметил Алексей Брусенцов.