Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 февраля 2018, 12:41



«Решение социальных проблем бизнес-моделями». Круглый стол под таким названием пройдет в Норильске 21 февраля.

Организаторы - Союз «Северные промышленники и предприниматели» совместно с Союзом промышленников и предпринимателей Заполярья - впервые в Норильске поднимут вопросы передачи полномочий в сфере оказания государственных и муниципальных социальных услуг социальным предпринимателям. В России такая практика началась еще три года и все больше набирает обороты. Лидерами являются Башкортостан и Пермский край, сообщает пресс-служба Агентства развития Норильска. В заседании примут участие представители Союзов работодателей, администраций города Норильска и Таймыра, компании «Норникель», действующие социальные предприниматели, получившие поддержку компании в рамках курса социального предпринимательства, а также депутаты Норильского городского Совета. Собравшиеся за круглым столом подведут итоги годовой реализации проекта «Клуб социальных предпринимателей Арктики». Планируется заслушать три доклада. О роли и целях Дня социальной справедливости расскажет уполномоченный по правам предпринимателей в г. Норильске Михаил Киселев. Директор Союза «Северные промышленники и предприниматели», депутат Норильского городского Совета депутатов Владимир Потеряхин приведет краткий обзор о российском опыте передачи государственных и муниципальных социальных услуг НКО и социальным предпринимателям. С докладом о внесении социальных предпринимателей в реестр исполнителей социальных услуг выступит заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей Заполярья Константин Тетиевский. Мероприятие позволит обменяться мнениями и выстроить дальнейшую работу по развитию социального предпринимательства в городе Норильске и на Таймыре.

Просмотров:138 Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня социальной справедливости. Состоится оно в среду, 21 февраля, в конференц-зале МФЦ Норильска при поддержке компании «Норникель». Начало заседания в 16.00.Организаторы - Союз «Северные промышленники и предприниматели» совместно с Союзом промышленников и предпринимателей Заполярья - впервые в Норильске поднимут вопросы передачи полномочий в сфере оказания государственных и муниципальных социальных услуг социальным предпринимателям. В России такая практика началась еще три года и все больше набирает обороты. Лидерами являются Башкортостан и Пермский край, сообщает пресс-служба Агентства развития Норильска.В заседании примут участие представители Союзов работодателей, администраций города Норильска и Таймыра, компании «Норникель», действующие социальные предприниматели, получившие поддержку компании в рамках курса социального предпринимательства, а также депутаты Норильского городского Совета.Собравшиеся за круглым столом подведут итоги годовой реализации проекта «Клуб социальных предпринимателей Арктики».Планируется заслушать три доклада. О роли и целях Дня социальной справедливости расскажет уполномоченный по правам предпринимателей в г. Норильске Михаил Киселев. Директор Союза «Северные промышленники и предприниматели», депутат Норильского городского Совета депутатов Владимир Потеряхин приведет краткий обзор о российском опыте передачи государственных и муниципальных социальных услуг НКО и социальным предпринимателям. С докладом о внесении социальных предпринимателей в реестр исполнителей социальных услуг выступит заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей Заполярья Константин Тетиевский.Мероприятие позволит обменяться мнениями и выстроить дальнейшую работу по развитию социального предпринимательства в городе Норильске и на Таймыре.