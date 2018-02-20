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20 февраля 2018, 12:55



Более 200 нарушений ПДД. Таков итог рейдов «Пешеход» и «Пешеходный переход» в Норильске.

За нарушение требования правил уступить дорогу пешеходам привлечены к ответственности 10 водителей, 56 - за управление транспортом с непристегнутыми ремнями безопасности, 4 – за перевозку детей без использования ремней безопасности. Также административные материалы составлены в отношении 14 пешеходов.

Просмотров:162 Данные профилактические мероприятия сотрудники ГИБДД провели на прошлой неделе. Им удалось задержать семь водителей, которые управляли автомобилями нетрезвыми. В отношении одного из них собран материал для возбуждения уголовного дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и подвергнутым административному наказанию».За нарушение требования правил уступить дорогу пешеходам привлечены к ответственности 10 водителей, 56 - за управление транспортом с непристегнутыми ремнями безопасности, 4 – за перевозку детей без использования ремней безопасности. Также административные материалы составлены в отношении 14 пешеходов.