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20 февраля 2018, 13:35



В Норильск пришли морозы. Самая короткая рабочая неделя станет самой холодной за последний месяц.

Как пояснили синоптики, в феврале всегда отмечается период похолодания. Согласно наблюдениям, за последние пять лет были отмечены февральские морозы от 38 до 44,7 градусов. Холодная погода сохранится в Норильске как минимум до конца недели. Можно надеяться на небольшое повышение температуры, но вместе с тем усилится ветер.

Просмотров:177 Сегодня в Норильске минус 35 с небольшим ветром. Арктический холод пришел на нашу территорию с севера. Завтра ожидается еще большее похолодание.Как пояснили синоптики, в феврале всегда отмечается период похолодания. Согласно наблюдениям, за последние пять лет были отмечены февральские морозы от 38 до 44,7 градусов.Холодная погода сохранится в Норильске как минимум до конца недели. Можно надеяться на небольшое повышение температуры, но вместе с тем усилится ветер.