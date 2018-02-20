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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:21 Головой нужно думать, а не драться. Житель Норильска получил срок за причинение вреда здоровью средней тяжести.
15:15 Снижение преступности. Сегодня на сессии горсовета начальник норильской полиции озвучил итоги работы возглавляемого ведомства за 2017 год.
15:08 Полтора года за один пост. Жителя Норильска осудили за совершение преступления экстремистской направленности.
14:17 Два миллиона лжелекарям отдала жительница Норильска. Экстрасенсы очищали карму женщины по телефону, но по факту очистили только от крупной суммы денег.
13:37 От нарядного платья до летающей лампочки. Норильские Кулибины представят на суд жюри свои разработки.
13:35 В Норильск пришли морозы. Самая короткая рабочая неделя станет самой холодной за последний месяц.
12:55 Более 200 нарушений ПДД. Таков итог рейдов «Пешеход» и «Пешеходный переход» в Норильске.
12:41 «Решение социальных проблем бизнес-моделями». Круглый стол под таким названием пройдет в Норильске 21 февраля.
12:28 Норильчане завоевали серебряные медали первенства России (зона «Сибирь») по мини-футболу и вышли во всероссийский финал.
12:28 Преподаватель Норильского колледжа искусств Ольга Поротова приняла участие в научно-исследовательском семинаре в Центре монгольских и сибирских исследований (Париж, Франция).
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