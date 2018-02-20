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20 февраля 2018, 13:37



От нарядного платья до летающей лампочки. Норильские Кулибины представят на суд жюри свои разработки.

Соревнование пройдет 21 февраля на базе городской станции юных техников. Конкурс творческих идей и разработок состоится в рамках проекта развития научно-технического творчества и ранней профориентации школьников «Навигатор будущего». Эта инициатива второй год подряд реализуется силами управления корпоративных проектов Заполярного филиала компании «Норникель» (корпоративный проект «Клуб «Профнавигатор») и управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, сообщили в пресс-службе АРН. Лучшие норильские Кулибины получат рекомендации для участия в конкурсах федерального уровня.

Просмотров:161 Юные изобретатели, рационализаторы, техники, модельеры-дизайнеры в возрасте от 7 до 18 лет представят экспертам свои собственные разработки в области информационных технологий, робототехники, машино- и станкостроения, современной моды. Начинающие изобретатели продемонстрируют такие проекты, как «Летающая лампочка», «Устройство для копирования рисунков», «Автомат для разлива напитков» и др. Оценят работу юных техников 30 экспертов, в числе которых Елена Арсеньева, руководитель направления «Девелопмент» Агентства развития Норильска.Соревнование пройдет 21 февраля на базе городской станции юных техников. Конкурс творческих идей и разработок состоится в рамках проекта развития научно-технического творчества и ранней профориентации школьников «Навигатор будущего». Эта инициатива второй год подряд реализуется силами управления корпоративных проектов Заполярного филиала компании «Норникель» (корпоративный проект «Клуб «Профнавигатор») и управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, сообщили в пресс-службе АРН.Лучшие норильские Кулибины получат рекомендации для участия в конкурсах федерального уровня.