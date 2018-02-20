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20 февраля 2018, 14:17



Два миллиона лжелекарям отдала жительница Норильска. Экстрасенсы очищали карму женщины по телефону, но по факту очистили только от крупной суммы денег.

В отдел МВД России по г. Норильску поступило заявление от местной жительницы 1958 года рождения. Женщина рассказала правоохранителям, что в течение нескольких лет неизвестные обманом похитили у нее два миллиона 178 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. В ходе проверки полицейские выяснили, что в 2014 году потерпевшая увидела по телевизору выступление «целительницы», оказывающей услуги в телефонном режиме. Женщина искренне поверила увещаниям «экстрасенса» и, позвонив по указанному номеру, узнала, что ей и ее близким необходима срочная помощь, в связи с чем необходимо пройти сеанс очищения и оздоровления. С целью оплаты услуг целителей женщина осуществила несколько денежных переводов на указанный собеседниками счет, после чего узнала, что над ее семьей нависла еще более страшная угроза, избавиться от которой можно только при проведении дополнительных сеансов. В течение месяца заявительница перевела злоумышленникам 1,8 миллиона рублей. Экстрасенсы наложили на нее обет молчания и требовали никому ни о чем не рассказывать. В начале 2016 года на телефон потерпевшей позвонили неизвестные, представившиеся представителями «Департамента ясновидения и целительства» и сообщили, что лица, на имя которых она ранее переводила денежные средства, находятся под следствием. Чтобы вернуть денежные средства, потраченные на псевдоуслуги, в соответствии с законодательством женщине необходимо заплатить подоходный налог. На данное предложение норильчанка согласилась и перевела около 300 тысяч рублей. В октябре 2016 года норильчанка получила заказное письмо, в котором было указано, что она признана потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве и при оформлении страхового полиса может получить денежную компенсацию в размере 400 тысяч рублей. При звонке на указанный в письме номер телефона женщина узнала, что в счет оформления документа нужно перечислить еще 18 тысяч рублей. После перевода денежных средств больше на связь с северянкой уже никто не выходил. После обращения заявительницы в полицию по указанным ею фактам возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ведется расследование. Сотрудники полиции призывают всех жителей края быть бдительными и предупредить родственников и знакомых об опасности стать жертвой мошенников. Стоит помнить, что телефонные аферисты могут представиться кем угодно: экстрасенсами и целителями, работниками банков, органов социальной защиты, Пенсионного фонда, почтовых отделений или сотрудниками правоохранительных органов. Предпринимайте разумные меры для сохранения своих сбережений. Не доверяйте звонкам и письмам от незнакомцев, тем более если речь идет о передаче денежных средств.

Просмотров:181 Полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала жительница Норильска. Более двух миллионов рублей лишилась женщина, пытаясь решить проблемы с помощью экстрасенсов.В отдел МВД России по г. Норильску поступило заявление от местной жительницы 1958 года рождения. Женщина рассказала правоохранителям, что в течение нескольких лет неизвестные обманом похитили у нее два миллиона 178 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.В ходе проверки полицейские выяснили, что в 2014 году потерпевшая увидела по телевизору выступление «целительницы», оказывающей услуги в телефонном режиме. Женщина искренне поверила увещаниям «экстрасенса» и, позвонив по указанному номеру, узнала, что ей и ее близким необходима срочная помощь, в связи с чем необходимо пройти сеанс очищения и оздоровления.С целью оплаты услуг целителей женщина осуществила несколько денежных переводов на указанный собеседниками счет, после чего узнала, что над ее семьей нависла еще более страшная угроза, избавиться от которой можно только при проведении дополнительных сеансов. В течение месяца заявительница перевела злоумышленникам 1,8 миллиона рублей. Экстрасенсы наложили на нее обет молчания и требовали никому ни о чем не рассказывать.В начале 2016 года на телефон потерпевшей позвонили неизвестные, представившиеся представителями «Департамента ясновидения и целительства» и сообщили, что лица, на имя которых она ранее переводила денежные средства, находятся под следствием. Чтобы вернуть денежные средства, потраченные на псевдоуслуги, в соответствии с законодательством женщине необходимо заплатить подоходный налог. На данное предложение норильчанка согласилась и перевела около 300 тысяч рублей.В октябре 2016 года норильчанка получила заказное письмо, в котором было указано, что она признана потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве и при оформлении страхового полиса может получить денежную компенсацию в размере 400 тысяч рублей. При звонке на указанный в письме номер телефона женщина узнала, что в счет оформления документа нужно перечислить еще 18 тысяч рублей. После перевода денежных средств больше на связь с северянкой уже никто не выходил.После обращения заявительницы в полицию по указанным ею фактам возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ведется расследование.Сотрудники полиции призывают всех жителей края быть бдительными и предупредить родственников и знакомых об опасности стать жертвой мошенников. Стоит помнить, что телефонные аферисты могут представиться кем угодно: экстрасенсами и целителями, работниками банков, органов социальной защиты, Пенсионного фонда, почтовых отделений или сотрудниками правоохранительных органов. Предпринимайте разумные меры для сохранения своих сбережений. Не доверяйте звонкам и письмам от незнакомцев, тем более если речь идет о передаче денежных средств.