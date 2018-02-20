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20 февраля 2018, 15:08



Полтора года за один пост. Жителя Норильска осудили за совершение преступления экстремистской направленности.

Судом установлено, что в августе 2016 года житель Норильска разместил в сети «ВКонтакте» текст, в котором, согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы, имеются признаки возбуждения ненависти, вражды, унижения человеческого достоинства по признакам расы, национальности и происхождения. Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд признал норильчанина виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщил первый заместитель прокурора города Хаваж Гутаев.

Просмотров:124 Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Совершение действий, направленных на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения, а равно принадлежности к какой-нибудь социальной группе, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет».Судом установлено, что в августе 2016 года житель Норильска разместил в сети «ВКонтакте» текст, в котором, согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы, имеются признаки возбуждения ненависти, вражды, унижения человеческого достоинства по признакам расы, национальности и происхождения.Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд признал норильчанина виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщил первый заместитель прокурора города Хаваж Гутаев.