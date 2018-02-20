Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 февраля 2018, 15:15



Снижение преступности. Сегодня на сессии горсовета начальник норильской полиции озвучил итоги работы возглавляемого ведомства за 2017 год.

В прошлом году на территории Норильска отмечено снижение общего числа зарегистрированных преступлений на 9,1% (всего 2091), сообщил Геннадий Маслов. Раскрыто и расследовано было 1431 преступление, в том числе 327 тяжкой и особо тяжкой категории. Значительные усилия отдела МВД направлены на противодействие коррупции во всех ее проявлениях. В результате принятых мер в течение 2017 года было выявлено 15 преступлений коррупционной направленности, 9 из них связаны с освоением бюджетных средств, 9 преступлений совершены должностными лицами с использованием своего служебного положения, в пяти случаях директорами коммерческих предприятий, 4 преступления - руководителями бюджетных учреждений, в том числе краевого уровня. Сумма возмещенного материального ущерба по расследованным уголовным делам экономической направленности составила почти 9 млн рублей. В сфере незаконного оборота наркотических средств выявлено 367 преступлений, из них 310 относятся к тяжким и особо тяжким. К уголовной ответственности привлечены 149 лиц, в том числе за сбыт - 41, из незаконного оборота изъято 630 г наркотиков, преимущественно синтетического происхождения. По итогам прошлого года отмечено снижение подростковой преступности практически в два раза, что свидетельствует об эффективности совместно принятых мер со стороны всех субъектов профилактики города. Продолжается работа по выявлению родителей, оказывающих отрицательное влияние на своих несовершеннолетних детей. В 2017-м на учет поставлены 62 таких родителя. За неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних к административной ответственности привлекли 229 родителей и законных представителей. ОМВД ведет работу по применению мер административного воздействия к лицам, нарушающим правопорядок. За год за употребление алкоголя и появление нетрезвым в общественных местах к административной ответственности привлекли около 6000 человек. Миграционная обстановка в городе значительных изменений не претерпела, число проживающих на территории иностранных граждан возросло незначительно (+2,1%), при этом количество преступлений, совершенных как иностранными гражданами, так и в их отношении, снизилось на 10,8% и 41,7% соответственно.

Просмотров:111 В целом эффективность работы по раскрытию преступлений по итогам прошлого года остается лучшей среди крупных ОВД Красноярского края и значительно превышает средние результаты по краю.В прошлом году на территории Норильска отмечено снижение общего числа зарегистрированных преступлений на 9,1% (всего 2091), сообщил Геннадий Маслов. Раскрыто и расследовано было 1431 преступление, в том числе 327 тяжкой и особо тяжкой категории.Значительные усилия отдела МВД направлены на противодействие коррупции во всех ее проявлениях. В результате принятых мер в течение 2017 года было выявлено 15 преступлений коррупционной направленности, 9 из них связаны с освоением бюджетных средств, 9 преступлений совершены должностными лицами с использованием своего служебного положения, в пяти случаях директорами коммерческих предприятий, 4 преступления - руководителями бюджетных учреждений, в том числе краевого уровня. Сумма возмещенного материального ущерба по расследованным уголовным делам экономической направленности составила почти 9 млн рублей.В сфере незаконного оборота наркотических средств выявлено 367 преступлений, из них 310 относятся к тяжким и особо тяжким. К уголовной ответственности привлечены 149 лиц, в том числе за сбыт - 41, из незаконного оборота изъято 630 г наркотиков, преимущественно синтетического происхождения.По итогам прошлого года отмечено снижение подростковой преступности практически в два раза, что свидетельствует об эффективности совместно принятых мер со стороны всех субъектов профилактики города. Продолжается работа по выявлению родителей, оказывающих отрицательное влияние на своих несовершеннолетних детей. В 2017-м на учет поставлены 62 таких родителя. За неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних к административной ответственности привлекли 229 родителей и законных представителей.ОМВД ведет работу по применению мер административного воздействия к лицам, нарушающим правопорядок. За год за употребление алкоголя и появление нетрезвым в общественных местах к административной ответственности привлекли около 6000 человек.Миграционная обстановка в городе значительных изменений не претерпела, число проживающих на территории иностранных граждан возросло незначительно (+2,1%), при этом количество преступлений, совершенных как иностранными гражданами, так и в их отношении, снизилось на 10,8% и 41,7% соответственно.