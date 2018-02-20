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20 февраля 2018, 15:21



Головой нужно думать, а не драться. Житель Норильска получил срок за причинение вреда здоровью средней тяжести.

Судом установлено, что обвиняемый нанес один удар головой в область лица потерпевшего, чем причинил последнему телесные повреждения, подлежащие квалификации как повреждения, причинившие вред здоровью средней тяжести. Обвиняемый признан судом виновным и в качестве наказания получил ограничение свободы сроком на один год.

Просмотров:108 В Норильске мировым судьей рассмотрено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть», - сообщил первый заместитель прокурора города Хаваж Гутаев.Судом установлено, что обвиняемый нанес один удар головой в область лица потерпевшего, чем причинил последнему телесные повреждения, подлежащие квалификации как повреждения, причинившие вред здоровью средней тяжести.Обвиняемый признан судом виновным и в качестве наказания получил ограничение свободы сроком на один год.