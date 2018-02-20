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20 февраля 2018, 16:52



39 взрослых сели за школьные парты. Норильчане приняли участие во всероссийская акции «День сдачи ЕГЭ родителями»

Родителям предлагалось пройти семь разно уровневых тестовых заданий по различным разделам русского языка, а также написать сочинение по приведенному тексту. Все в день акции – регистрация, проверка на наличие телефона, инструктаж, распечатка контрольно-измерительных материалов и своевременная сдача работ - на сто процентов соответствовало правилам проведения ЕГЭ. Взрослым важно было узнать, что из себя представляет процедура подготовки и написания ЕГЭ, как сформированы задания, какие эмоции вызывает экзамен, насколько он может вызвать стресс. Обменяться впечатлениями и обсудить вместе с экспертами все «превратности» испытания участники мероприятия смогли в формате Круглого стола. Кстати, ЕГЭ для родителей длился не 3 часа 55 минут, как предстоит их детям на настоящем экзамене, а в пределах одного академического часа. За это время мамы и папа получили возможность убедиться, что все в ЕГЭ не так страшно, как кажется, что не стоит нервничать и паниковать, а страх в данном контексте – понятие скорее надуманное. Из минусов родители отметили мелкий шрифт заданий и «пестрый», мешающий сконцентрировать внимание, фон КИМов (контрольно-измерительных материалов). К плюсам отнесли простоту заполнения бланков регистрации. «Хочу заметить, ваши дети заполняют бланки лучше, чем вы, это у них доведено до автоматизма, равно как алгоритм написания сочинения и решения тестов, что, несомненно, является заслугой норильских учителей. В остальном вы тоже молодцы», - с улыбкой резюмировала итог эксперимента Ирина Матюхина, заместитель начальника управления образования Норильска. Напомним, взрослые, решившиеся на сегодняшний ЕГЭ – родители 11-тиклассников, которым в этом году предстоит сдавать госэкзамены и поступать в вузы. Сданные работы родителей в отсканированном виде специалисты норильского управления образования отправили в Красноярск. При этом участники акции смогли ознакомиться с результатами ЕГЭ почти сразу же после окончания экзамена – для сверки им вернули их бланки ответов и выдали правильные варианты.

Просмотров:191 Местом проведения акции выбрали 28-ю школу, один из пунктов проведения ЕГЭ на территории. Впервые подобное мероприятие проходило в прошлом году, - в феврале 2017 года родители «сдавали» экзамен по математике. Сегодня 38 мам и один папа попробовали свои силы в ЕГЭ по русскому языку.Родителям предлагалось пройти семь разно уровневых тестовых заданий по различным разделам русского языка, а также написать сочинение по приведенному тексту. Все в день акции – регистрация, проверка на наличие телефона, инструктаж, распечатка контрольно-измерительных материалов и своевременная сдача работ - на сто процентов соответствовало правилам проведения ЕГЭ.Взрослым важно было узнать, что из себя представляет процедура подготовки и написания ЕГЭ, как сформированы задания, какие эмоции вызывает экзамен, насколько он может вызвать стресс. Обменяться впечатлениями и обсудить вместе с экспертами все «превратности» испытания участники мероприятия смогли в формате Круглого стола. Кстати, ЕГЭ для родителей длился не 3 часа 55 минут, как предстоит их детям на настоящем экзамене, а в пределах одного академического часа. За это время мамы и папа получили возможность убедиться, что все в ЕГЭ не так страшно, как кажется, что не стоит нервничать и паниковать, а страх в данном контексте – понятие скорее надуманное. Из минусов родители отметили мелкий шрифт заданий и «пестрый», мешающий сконцентрировать внимание, фон КИМов (контрольно-измерительных материалов). К плюсам отнесли простоту заполнения бланков регистрации.«Хочу заметить, ваши дети заполняют бланки лучше, чем вы, это у них доведено до автоматизма, равно как алгоритм написания сочинения и решения тестов, что, несомненно, является заслугой норильских учителей. В остальном вы тоже молодцы», - с улыбкой резюмировала итог эксперимента Ирина Матюхина, заместитель начальника управления образования Норильска.Напомним, взрослые, решившиеся на сегодняшний ЕГЭ – родители 11-тиклассников, которым в этом году предстоит сдавать госэкзамены и поступать в вузы.Сданные работы родителей в отсканированном виде специалисты норильского управления образования отправили в Красноярск. При этом участники акции смогли ознакомиться с результатами ЕГЭ почти сразу же после окончания экзамена – для сверки им вернули их бланки ответов и выдали правильные варианты.